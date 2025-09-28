https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/abdde-kiliseye-silahli-saldiri-cok-sayida-kisi-vuruldu-1099739631.html

ABD'de kiliseye silahlı saldırı: Çok sayıda kişi vuruldu

ABD’nin Michigan eyaletinde, Detroit’in yaklaşık 80 kilometre kuzeyindeki Grand Blanc kasabasında bulunan İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’nde silahlı... 28.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-28T19:23+0300

2025-09-28T19:23+0300

2025-09-28T20:33+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1c/1099740572_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_8b969a9f9be101efce6aef493c17b08f.jpg

Michigan’da bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralanırken, bina alevlere teslim oldu.Grand Blanc Township Polis Departmanı, saldırganın etkisiz hale getirildiğini, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 9 kişinin yaralandığını duyurdu. Ancak kilisenin alevler içinde olduğu ve yangına müdahalenin sürdüğü belirtildi. Polis, halka bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu.Michigan Cumhuriyetçi Temsilcisi John James ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşananlardan 'dehşete düştüğünü' ifade ederek, “İbadet ve huzur günü olan bu pazar gününde böylesine bir şiddet büyük bir kötülüktür. Dualarımız mağdurlar, aileleri ve tüm toplumla birlikte” dedi.

2025

SON HABERLER

