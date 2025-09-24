Türkiye
Dallas'taki ICE ofisinde silahlı saldırı: 3 ölü
Dallas’taki ICE ofisinde silahlı saldırı: 3 ölü
Sputnik Türkiye
ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) saha ofisinde Dallas'ta meydana gelen silahlı saldırıda üç kişinin öldüğü bildirildi. 24.09.2025
ICE vekil direktörü Todd Lyons, üç kişinin vurulduğunu ve hastaneye kaldırıldığını söyledi. Ancak üç kişinin kim olduğu belirtilmedi. Hemen ardından ABD basını üç kişinin öldüğünü duyurdu. New York Post'un haberine göre saldırgan 'beyaz bir erkek' olarak tanımlandı ve göçmenilk bürosunun yakınındaki bir çatıda kendini öldürmüş olarak bulundu.ICE tesislerinde genellikle ICE çalışanları, sivil kişiler ve göçmen tutuklular bulunuyor.Noem: 'Kendi silahıyla intihar etti'ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Dallas’taki ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza tesisinde bu sabah gerçekleşen silahlı saldırının failinin ‘kendi silahıyla intihar ederek’ öldüğünü doğruladı.Motivasyonu henüz bilinmiyorNoem, X’te yaptığı paylaşımda, “Detaylar hala net değil ancak çok sayıda yaralı olduğunu teyit edebiliriz” dedi ve ekledi:
abd, dallas, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)
abd, dallas, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)

Dallas’taki ICE ofisinde silahlı saldırı: 3 ölü

16:22 24.09.2025 (güncellendi: 16:38 24.09.2025)
Ayrıntılar geliyor
ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) saha ofisinde Dallas’ta meydana gelen silahlı saldırıda üç kişinin öldüğü bildirildi.
ICE vekil direktörü Todd Lyons, üç kişinin vurulduğunu ve hastaneye kaldırıldığını söyledi. Ancak üç kişinin kim olduğu belirtilmedi. Hemen ardından ABD basını üç kişinin öldüğünü duyurdu.
New York Post'un haberine göre saldırgan 'beyaz bir erkek' olarak tanımlandı ve göçmenilk bürosunun yakınındaki bir çatıda kendini öldürmüş olarak bulundu.
ICE tesislerinde genellikle ICE çalışanları, sivil kişiler ve göçmen tutuklular bulunuyor.

Noem: 'Kendi silahıyla intihar etti'

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Dallas’taki ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza tesisinde bu sabah gerçekleşen silahlı saldırının failinin ‘kendi silahıyla intihar ederek’ öldüğünü doğruladı.

Motivasyonu henüz bilinmiyor

Noem, X’te yaptığı paylaşımda, “Detaylar hala net değil ancak çok sayıda yaralı olduğunu teyit edebiliriz” dedi ve ekledi:

Henüz motivasyonu bilmiyoruz, ancak ICE kolluk güçlerinin daha önce benzeri görülmemiş bir şiddetle karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Bu durmalı.

DÜNYA
İtalya’dan Gazze filosuna askeri destek: Fırkateyn bölgeye gönderildi
16:12
