Dallas’taki ICE ofisinde silahlı saldırı: 3 ölü

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) saha ofisinde Dallas’ta meydana gelen silahlı saldırıda üç kişinin öldüğü bildirildi. 24.09.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099636447_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_7d1914d37e8286e921f070fd6b4f880d.jpg

ICE vekil direktörü Todd Lyons, üç kişinin vurulduğunu ve hastaneye kaldırıldığını söyledi. Ancak üç kişinin kim olduğu belirtilmedi. Hemen ardından ABD basını üç kişinin öldüğünü duyurdu. New York Post'un haberine göre saldırgan 'beyaz bir erkek' olarak tanımlandı ve göçmenilk bürosunun yakınındaki bir çatıda kendini öldürmüş olarak bulundu.ICE tesislerinde genellikle ICE çalışanları, sivil kişiler ve göçmen tutuklular bulunuyor.Noem: 'Kendi silahıyla intihar etti'ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Dallas’taki ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza tesisinde bu sabah gerçekleşen silahlı saldırının failinin ‘kendi silahıyla intihar ederek’ öldüğünü doğruladı.Motivasyonu henüz bilinmiyorNoem, X’te yaptığı paylaşımda, “Detaylar hala net değil ancak çok sayıda yaralı olduğunu teyit edebiliriz” dedi ve ekledi:

