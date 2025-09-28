https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/abd-gemilerine-karsi-govde-gosterisi-venezuelladan-sahil-tatbikati-1099727049.html

ABD gemilerine karşı gövde gösterisi: Venezüella’dan sahil tatbikatı

ABD gemilerine karşı gövde gösterisi: Venezüella'dan sahil tatbikatı

ABD'nin Karayipler'e savaş gemileri göndermesinin ardından Venezüella sahil boyunca geniş çaplı askeri tatbikat yaptı. Toplar ateşlendi, amfibi araçlar karaya...

Venezüella’nın kuzeybatısındaki Falcon ve kuzeydoğusundaki Sucre eyaletlerinde dün (27 Eylül) dikkat çekici askeri tatbikatlar gerçekleştirildi. Devlet televizyonunun aktardığına göre, top sesleri denize doğru yankılandı, amfibi araçlar sahile çıkarıldı. Tatbikat sırasında helikopterler ve paraşütçüler de kullanıldı. Birlikler, Patos Adası’nı sembolik olarak ele geçirdi.Venezüella'dan ABD’ye 'askeri tehdit' tepkisi Washington, Karayipler’e sevk ettiği gemilerin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacı taşıdığını iddia ediyor. Son haftalarda Venezüella çıkışlı olduğu öne sürülen en az üç tekneye operasyon yapıldı; bu operasyonlarda 14 kişinin öldüğü bildirildi. Venezüella yönetimi ise ABD’nin varlığını “askeri tehdit” olarak nitelendiriyor.Doğal afet tatbikatlarıyla aynı gün yapıldı Askeri hareketlilik, ülke genelinde düzenlenen geniş kapsamlı acil durum tatbikatlarıyla aynı güne denk geldi. Özellikle hafta içinde meydana gelen 6.0 büyüklüğünün üzerindeki depremler sonrası yapılan deprem tatbikatları dikkat çekti.Uyuşturucuya karşı dev operasyonSucre eyaletinde yürütülen geniş kapsamlı anti-narkotik operasyona 5.200’den fazla asker katıldı. Operasyon sonucunda 30 kişinin gözaltına alındığı, 10 teknenin ele geçirildiği açıklandı. Genelkurmay Başkanı General Domingo Hernández Larez, tatbikatların ve operasyonların 'ülke güvenliğini güçlendirme' amacı taşıdığını söyledi.

