ABD baskısı ve mali kriz BM'yi vurdu: BM, İstanbul’a mı taşınıyor?

Birleşmiş Milletler (BM), yaşadığı mali kriz ve ABD'nin siyasi baskıları nedeniyle genel merkezini New York'tan taşıma seçeneğini tartışıyor.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, TRT World’e yaptığı açıklamada, mali kriz ve ABD’nin müdahaleleri nedeniyle BM’nin İstanbul veya başka bir bölgeye taşınıp taşınamayacağını sürekli değerlendirdiklerini söyledi.Dujarric, “İstanbul zaten birçok BM kuruluşunun bölgesel merkezine ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle sürekli değerlendirmeler yapılıyor” ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında İstanbul’un güçlü bir BM merkezi olabileceğini vurgulamıştı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in de aralarında bulunduğu bazı liderler, kendi şehirlerini de aday göstermişti.BM’nin altı ana organından beşi New York’ta, Uluslararası Adalet Divanı ise Hollanda’nın Lahey kentinde bulunuyor. ABD’nin 2025’te BM fonlarını ciddi şekilde kısmasının ardından örgütte bütçe açığı ortaya çıkmış, personel azaltımı gibi önlemler gündeme gelmişti. 2026’da 500 milyon dolarlık ek kesinti ve küresel ölçekte yüzde 20’ye varan personel azaltımı planlandığı belirtiliyor.'Abbas’a vize verilmeliydi'ABD’nin, BM Genel Kurulu için Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve heyetine vize vermemesi de tepki çekti. Dujarric, “Her devlet başkanının, Abbas dahil, konuşma hakkı vardır. Vize verilmemesi BM kurallarına aykırı” dedi.Daha önce de benzer krizler yaşanmış, 1988’de Yaser Arafat’a vize verilmediği için Genel Kurul toplantısı Cenevre’ye taşınmıştı. Uzmanlar, ABD’nin bu adımını çok taraflılığa darbe olarak yorumluyor.

