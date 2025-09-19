Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/abdnin-vize-iptaline-ragmen-abbas-bmde-konusacak-1099512653.html
ABD’nin vize iptaline rağmen Abbas BM’de konuşacak
ABD’nin vize iptaline rağmen Abbas BM’de konuşacak
ABD Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria’daki Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ve 80 Filistinli yetkilinin vizesini iptal ederek, New York’ta yapılacak 80. BM... 19.09.2025, Sputnik Türkiye
BM Genel Kurulu, Abbas’ın toplantıya videokonferans yoluyla katılmasına izin verilmesini oyladı.Yapılan oylamada 145 ülke 'evet' diyerek Filistin Devlet Başkanı’na Genel Kurul’da konuşma hakkı tanıdı. Abbas'ın uzaktan bağlantı yoluyla konferansa katılması bekleniyor.ABD Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria’daki Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ve 80 Filistinli yetkilinin vizesini iptal ederek, New York’ta yapılacak 80. BM Genel Kurulu’na katılmalarını engellemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/cumhurbaskani-erdogan-filistin-devlet-baskani-abbas-ile-gazzedeki-son-durumu-gorustu-1098473292.html
ABD’nin vize iptaline rağmen Abbas BM’de konuşacak

17:31 19.09.2025
© AA / Filistin Devlet Başkanlığı/HandoutFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2025
© AA / Filistin Devlet Başkanlığı/Handout
ABD Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria’daki Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ve 80 Filistinli yetkilinin vizesini iptal ederek, New York’ta yapılacak 80. BM Genel Kurulu’na katılmalarını engellemişti. Ancak BM'de yapılan oylamayla Filistin Devlet Başkanı’na Genel Kurul’da konuşma hakkı tanıdı.
BM Genel Kurulu, Abbas’ın toplantıya videokonferans yoluyla katılmasına izin verilmesini oyladı.
Yapılan oylamada 145 ülke 'evet' diyerek Filistin Devlet Başkanı’na Genel Kurul’da konuşma hakkı tanıdı. Abbas'ın uzaktan bağlantı yoluyla konferansa katılması bekleniyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria’daki Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ve 80 Filistinli yetkilinin vizesini iptal ederek, New York’ta yapılacak 80. BM Genel Kurulu’na katılmalarını engellemişti.
