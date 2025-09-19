https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/abdnin-vize-iptaline-ragmen-abbas-bmde-konusacak-1099512653.html
ABD’nin vize iptaline rağmen Abbas BM’de konuşacak
ABD’nin vize iptaline rağmen Abbas BM’de konuşacak
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria’daki Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ve 80 Filistinli yetkilinin vizesini iptal ederek, New York’ta yapılacak 80. BM... 19.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-19T17:31+0300
2025-09-19T17:31+0300
2025-09-19T17:31+0300
dünya
abd
filistin
i̇srail
i̇srail-filistin
i̇srail savunma bakanlığı
i̇srail parlamentosu (knesset)
i̇srail ordusu
i̇srail ordusu (idf)
bm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1a/1088487403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5359d6bdaba29a6a3c760c98b99f4cc1.jpg
BM Genel Kurulu, Abbas’ın toplantıya videokonferans yoluyla katılmasına izin verilmesini oyladı.Yapılan oylamada 145 ülke 'evet' diyerek Filistin Devlet Başkanı’na Genel Kurul’da konuşma hakkı tanıdı. Abbas'ın uzaktan bağlantı yoluyla konferansa katılması bekleniyor.ABD Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria’daki Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ve 80 Filistinli yetkilinin vizesini iptal ederek, New York’ta yapılacak 80. BM Genel Kurulu’na katılmalarını engellemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/cumhurbaskani-erdogan-filistin-devlet-baskani-abbas-ile-gazzedeki-son-durumu-gorustu-1098473292.html
filistin
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1a/1088487403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b574b3bde4f05ff3d6957858ce8ab70b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, filistin, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail parlamentosu (knesset), i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), bm, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, bm genel kurulu
abd, filistin, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail parlamentosu (knesset), i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), bm, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, bm genel kurulu
ABD’nin vize iptaline rağmen Abbas BM’de konuşacak
ABD Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria’daki Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ve 80 Filistinli yetkilinin vizesini iptal ederek, New York’ta yapılacak 80. BM Genel Kurulu’na katılmalarını engellemişti. Ancak BM'de yapılan oylamayla Filistin Devlet Başkanı’na Genel Kurul’da konuşma hakkı tanıdı.
BM Genel Kurulu, Abbas’ın toplantıya videokonferans yoluyla katılmasına izin verilmesini oyladı.
Yapılan oylamada 145 ülke 'evet' diyerek Filistin Devlet Başkanı’na Genel Kurul’da konuşma hakkı tanıdı. Abbas'ın uzaktan bağlantı yoluyla konferansa katılması bekleniyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria’daki Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ve 80 Filistinli yetkilinin vizesini iptal ederek, New York’ta yapılacak 80. BM Genel Kurulu’na katılmalarını engellemişti.