Endonezya'da Çevre Festivali için geri dönüştürülmüş teknelerden geçit töreni düzenlendi
Endonezya'da Çevre Festivali için geri dönüştürülmüş teknelerden geçit töreni düzenlendi
Sputnik Türkiye
Endonezya'da çevre bilincini artırmak için geri dönüştürülmüş teknelerden geçit töreni düzenlendi. Farklı tasarımlı tekneler dikkat çekti. 28.09.2025, Sputnik Türkiye
Endonezya'da Çevre Festivali için geri dönüştürülmüş teknelerden geçit töreni düzenlendi

16:12 28.09.2025
Endonezya'da çevre bilincini artırmak için geri dönüştürülmüş teknelerden geçit töreni düzenlendi. Farklı tasarımlı tekneler dikkat çekti.
Endonezya’nın Cakarta kentinde Ciliwung Nehri’nde düzenlenen Çevre Festivali kapsamında çeşitli şekillerde dekore edilmiş tekne geçit töreni yapıldı.

Endonezya’nın Cakarta kentinde Ciliwung Nehri’nde düzenlenen Çevre Festivali kapsamında çeşitli şekillerde dekore edilmiş tekne geçit töreni yapıldı.

Nehir koruma kampanyasının bir parçası olarak çevre bilincini artırmayı hedefleyen temalı konvoy için 43 adet benzersiz tekne hazırlandı.

Nehir koruma kampanyasının bir parçası olarak çevre bilincini artırmayı hedefleyen temalı konvoy için 43 adet benzersiz tekne hazırlandı.

Geri dönüşümlü atıklarla süslenmiş tekneler dikkat çekti.

Geri dönüşümlü atıklarla süslenmiş tekneler dikkat çekti.

Dönüşümlü atıklarla süslenmiş küçük tekneler, Ciliwung Nehri’nde düzenlenen Çevre Festivali kapsamında geçit töreni yaptı.

Dönüşümlü atıklarla süslenmiş küçük tekneler, Ciliwung Nehri’nde düzenlenen Çevre Festivali kapsamında geçit töreni yaptı.

Tekneler, galon bidonlar, plastik şişeler, strafor ve bambu gibi geri dönüştürülmüş plastik atıklardan yaratıcı şekilde üretildi.

Tekneler, galon bidonlar, plastik şişeler, strafor ve bambu gibi geri dönüştürülmüş plastik atıklardan yaratıcı şekilde üretildi.

Teknelere köpekbalığı, kuğu ve araba gibi farklı tasarımlar yapıldı.

Teknelere köpekbalığı, kuğu ve araba gibi farklı tasarımlar yapıldı.

