Endonezya'da Çevre Festivali için geri dönüştürülmüş teknelerden geçit töreni düzenlendi

Endonezya’nın Cakarta kentinde Ciliwung Nehri’nde düzenlenen Çevre Festivali kapsamında çeşitli şekillerde dekore edilmiş tekne geçit töreni yapıldı.
Nehir koruma kampanyasının bir parçası olarak çevre bilincini artırmayı hedefleyen temalı konvoy için 43 adet benzersiz tekne hazırlandı.
Geri dönüşümlü atıklarla süslenmiş tekneler dikkat çekti.
Dönüşümlü atıklarla süslenmiş küçük tekneler, Ciliwung Nehri’nde düzenlenen Çevre Festivali kapsamında geçit töreni yaptı.
Tekneler, galon bidonlar, plastik şişeler, strafor ve bambu gibi geri dönüştürülmüş plastik atıklardan yaratıcı şekilde üretildi.
Teknelere köpekbalığı, kuğu ve araba gibi farklı tasarımlar yapıldı.
