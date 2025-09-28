https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/-istanbul-havalimanina-kadin-sofor-alinacak-1099731373.html

İstanbul Havalimanı'na kadın şoför alınacak

İstanbul Havalimanı'na kadın şoför alınacak

Türk Hava Yollarının (THY) iştirak şirketi TGS Yer Hizmetleri AŞ, İstanbul Havalimanı'ndaki istasyonunda kadın şoför alımı için iş ilanı yayınladı. Adaylarda D... 28.09.2025

İstanbul Havalimanı'na kadın şoför alınacağı duyuruldu. Türk Hava Yollarının (THY) iştirak şirketi TGS Yer Hizmetleri AŞ, İstanbul Havalimanı'ndaki istasyonunda kadın şoför alımı için iş ilanı yayınladı.TGS'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre şirket, hem kadın istihdamına destek olmayı hem de İstanbul Havalimanı’nda sunduğu hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.Aranan yetkinlikler açıklandıD veya E sınıfı ehliyeti olan, midibüs ve otobüs kullanma yetkinliğine sahip ve 1 Ocak 1975 sonrası doğumlu kadın adaylar TGS'nin kariyer sitesi üzerinden iş ilanına başvurabilecek.

