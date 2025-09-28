Türkiye
İstanbul Havalimanı'na kadın şoför alınacak
İstanbul Havalimanı'na kadın şoför alınacağı duyuruldu. Türk Hava Yollarının (THY) iştirak şirketi TGS Yer Hizmetleri AŞ, İstanbul Havalimanı'ndaki istasyonunda kadın şoför alımı için iş ilanı yayınladı.TGS'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre şirket, hem kadın istihdamına destek olmayı hem de İstanbul Havalimanı’nda sunduğu hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.Aranan yetkinlikler açıklandıD veya E sınıfı ehliyeti olan, midibüs ve otobüs kullanma yetkinliğine sahip ve 1 Ocak 1975 sonrası doğumlu kadın adaylar TGS'nin kariyer sitesi üzerinden iş ilanına başvurabilecek.
12:34 28.09.2025
© AAİstanbul Havalimanı
İstanbul Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2025
© AA
Türk Hava Yollarının (THY) iştirak şirketi TGS Yer Hizmetleri AŞ, İstanbul Havalimanı'ndaki istasyonunda kadın şoför alımı için iş ilanı yayınladı. Adaylarda D veya E sınıfı ehliyeti ile midibüs ve otobüs kullanma yetkinliği aranıyor
İstanbul Havalimanı'na kadın şoför alınacağı duyuruldu. Türk Hava Yollarının (THY) iştirak şirketi TGS Yer Hizmetleri AŞ, İstanbul Havalimanı'ndaki istasyonunda kadın şoför alımı için iş ilanı yayınladı.
TGS'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre şirket, hem kadın istihdamına destek olmayı hem de İstanbul Havalimanı’nda sunduğu hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.

Aranan yetkinlikler açıklandı

D veya E sınıfı ehliyeti olan, midibüs ve otobüs kullanma yetkinliğine sahip ve 1 Ocak 1975 sonrası doğumlu kadın adaylar TGS'nin kariyer sitesi üzerinden iş ilanına başvurabilecek.
