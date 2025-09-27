https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/zaharova-rusya-atom-enerjisinin-her-zaman-bariscil-kullanimini-savunmustur-ancak-ayni-sey-abd-icin-1099719141.html

Zaharova: Rusya, atom enerjisinin her zaman barışçıl kullanımını savunmuştur ancak aynı şey ABD için söylenemez

Zaharova: Rusya, atom enerjisinin her zaman barışçıl kullanımını savunmuştur ancak aynı şey ABD için söylenemez

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, nükleer teknolojilerin ortaya çıkmasından bu yana Rusya’nın her zaman atom enerjisinin barışçıl amaçlarla... 27.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-27T18:05+0300

2025-09-27T18:05+0300

2025-09-27T18:05+0300

poli̇ti̇ka

rusya

mariya zaharova

nükleer

amerika birleşik devletleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1a/1098157503_0:15:665:389_1920x0_80_0_0_31d9d7502589f9e4a457902ef44f7b12.png

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, nükleer teknolojilerin ortaya çıkışından bu yana Rusya’nın atom enerjisinden barışçıl amaçlarla yana olduğunu, ancak aynı şeyin ABD için söylenemeyeceğini dile getirdi.Zaharova, 80 yıl önce uluslararası toplumun bir dönüm noktasında olduğunu hatırlatarak, “O dönemde dünya, ya küresel savaşlara sürüklenmeyi ya da barış, karşılıklı saygı ve uluslararası hukuku seçmeyi değerlendirdiği bir karar anındaydı ve o sırada nükleer teknolojiler ortaya çıktı” dedi.Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Zaharova konuşmasını, “Ülkemiz her zaman nükleer enerjinin barışçıl kullanımı, araştırılması ve uygulanmasından yana olmuştur" cümlesiyle tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-abdnin-zenginlestirilmis-uranyum-talebi-kabul-edilemez-1099715421.html

rusya

amerika birleşik devletleri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, mariya zaharova, nükleer, amerika birleşik devletleri