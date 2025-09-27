https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/zaharova-rusya-atom-enerjisinin-her-zaman-bariscil-kullanimini-savunmustur-ancak-ayni-sey-abd-icin-1099719141.html
Zaharova: Rusya, atom enerjisinin her zaman barışçıl kullanımını savunmuştur ancak aynı şey ABD için söylenemez
Zaharova: Rusya, atom enerjisinin her zaman barışçıl kullanımını savunmuştur ancak aynı şey ABD için söylenemez
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, nükleer teknolojilerin ortaya çıkmasından bu yana Rusya’nın her zaman atom enerjisinin barışçıl amaçlarla... 27.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-27T18:05+0300
2025-09-27T18:05+0300
2025-09-27T18:05+0300
poli̇ti̇ka
rusya
mariya zaharova
nükleer
amerika birleşik devletleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1a/1098157503_0:15:665:389_1920x0_80_0_0_31d9d7502589f9e4a457902ef44f7b12.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, nükleer teknolojilerin ortaya çıkışından bu yana Rusya’nın atom enerjisinden barışçıl amaçlarla yana olduğunu, ancak aynı şeyin ABD için söylenemeyeceğini dile getirdi.Zaharova, 80 yıl önce uluslararası toplumun bir dönüm noktasında olduğunu hatırlatarak, “O dönemde dünya, ya küresel savaşlara sürüklenmeyi ya da barış, karşılıklı saygı ve uluslararası hukuku seçmeyi değerlendirdiği bir karar anındaydı ve o sırada nükleer teknolojiler ortaya çıktı” dedi.Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Zaharova konuşmasını, “Ülkemiz her zaman nükleer enerjinin barışçıl kullanımı, araştırılması ve uygulanmasından yana olmuştur" cümlesiyle tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-abdnin-zenginlestirilmis-uranyum-talebi-kabul-edilemez-1099715421.html
rusya
amerika birleşik devletleri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1a/1098157503_38:0:665:470_1920x0_80_0_0_419da548b624f77ec56d264d9b4294e4.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, mariya zaharova, nükleer, amerika birleşik devletleri
rusya, mariya zaharova, nükleer, amerika birleşik devletleri
Zaharova: Rusya, atom enerjisinin her zaman barışçıl kullanımını savunmuştur ancak aynı şey ABD için söylenemez
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, nükleer teknolojilerin ortaya çıkmasından bu yana Rusya’nın her zaman atom enerjisinin barışçıl amaçlarla incelenmesi ve kullanılması gerektiğini savunduğunu ancak aynı durumun ABD için geçerli olmadığını vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, nükleer teknolojilerin ortaya çıkışından bu yana Rusya’nın atom enerjisinden barışçıl amaçlarla yana olduğunu, ancak aynı şeyin ABD için söylenemeyeceğini dile getirdi.
Zaharova, 80 yıl önce uluslararası toplumun bir dönüm noktasında olduğunu hatırlatarak, “O dönemde dünya, ya küresel savaşlara sürüklenmeyi ya da barış, karşılıklı saygı ve uluslararası hukuku seçmeyi değerlendirdiği bir karar anındaydı ve o sırada nükleer teknolojiler ortaya çıktı” dedi.
Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
İlk kez nükleer silahlar da o dönemde kullanıldı. Amerika Birleşik Devletleri, Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombaları attı ve bu iki şehri, içindeki sivillerle birlikte adeta yeryüzünden sildi. Dünya, o andan itibaren bir seçimle karşı karşıya kaldı: Ya bu yolu izleyecekti ya da atomu barışçıl amaçlarla kullanacaktı.
Zaharova konuşmasını, “Ülkemiz her zaman nükleer enerjinin barışçıl kullanımı, araştırılması ve uygulanmasından yana olmuştur" cümlesiyle tamamladı.