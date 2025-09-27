https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/yargitaydan-emsal-karar-zile-basip-kacan-komsuya-hapis-cezasi-1099713681.html

Yargıtay’dan emsal karar: Zile basıp kaçan komşuya hapis cezası

Yargıtay’dan emsal karar: Zile basıp kaçan komşuya hapis cezası

Antalya’da husumetli olduğu komşusunun ziline basarak kaçan kişiye verilen 3 aylık hapis cezası, Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından onandı. Yüksek Mahkeme... 27.09.2025, Sputnik Türkiye

Antalya’da yaşayan bir kişi, komşularıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle evini değiştirdi. Ancak taşınmasına rağmen eski komşusuyla husumeti devam etti. Gece saatlerinde komşusunun evine giden sanık, ziline basıp kaçtı.Suç duyurusu ve dava süreciRahatsızlık duyan komşu, olayı yargıya taşıyarak şikâyetçi oldu. Sanık hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 123. maddesi uyarınca “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçundan dava açıldı.Antalya 24. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık ise suçu işlemediğini, aleyhine tanık ve delil bulunmadığını savunarak kararı temyiz etti.Yargıtay’dan onamaDosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. Daire kararında şu ifadelere yer verdi:“Toplanan deliller kapsamında, atılı suçun sanık tarafından işlendiği sabittir. Mahkemece eyleme uygun suç vasfı ve yaptırımlar doğru biçimde belirlenmiştir. Bu nedenle temyiz talebi reddedilmiştir.”

