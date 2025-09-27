Prof. Dr. Osman Bektaş’tan beklenen Marmara depremiyle ilgili çarpıcı yorum: '3 çukur İstanbul için şans'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/prof-dr-osman-bektastan-beklenen-marmara-depremiyle-ilgili-carpici-yorum-3-cukur-istanbul-icin-sans-1099712581.html
Uzmanlar yıllardır İstanbul’u bekleyen büyük Marmara depremi konusunda uyarılarda bulunurken, bölgedeki fay hatlarının hareketliliği ve enerji birikimi dikkatle izleniyor. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Marmara depremiyle ilgili "umutlandıran" açıklama geldi. Bektaş, Marmara Denizi’nde yer alan Tekirdağ, Orta Marmara ve Çınarcık çukurlarının, büyük depremin etkilerini hafifletebilecek bir “şans” olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’nde yer alan Tekirdağ, Orta Marmara ve Çınarcık çukurlarının, sıcak yer mantosunun yükselmesiyle oluştuğunu ifade etti.
Faylar açık valf sistemi gibi çalışıyor
Bektaş’a göre bu çukurlardaki faylar, derin ve sığ kökenli akışkanların (metan ve hidrotermal sıcak sular) dolaşımına açık. Bu durum, deniz tabanına akışkan sızmasına ve fayların “açık valf sistemi” gibi çalışmasına yol açıyor.
Enerji boşalmasıyla orta büyüklükte depremler
Prof. Dr. Bektaş, bu fayların yavaşça sürüklenerek (creep) enerji harcadığını, bunun da orta büyüklükte depremler ürettiğini vurguladı.
Tarihi depremler örnek gösterildi
Bektaş, 1935, 1963, 2011, 2012, 2019 ve 2025 yıllarında meydana gelen 5.2 ile 6.3 büyüklüğündeki Marmara depremlerinin, bu fayların açık valf sistemi özelliğini kanıtladığını ifade etti.