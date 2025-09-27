Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/prof-dr-osman-bektastan-beklenen-marmara-depremiyle-ilgili-carpici-yorum-3-cukur-istanbul-icin-sans-1099712581.html
Prof. Dr. Osman Bektaş’tan beklenen Marmara depremiyle ilgili çarpıcı yorum: '3 çukur İstanbul için şans'
Prof. Dr. Osman Bektaş’tan beklenen Marmara depremiyle ilgili çarpıcı yorum: '3 çukur İstanbul için şans'
Sputnik Türkiye
Beklenen büyük Marmara depremiyle ilgili uzmanlardan farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’ndeki... 27.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-27T12:51+0300
2025-09-27T12:51+0300
türki̇ye
deprem
osman bektaş
çınarcık
i̇stanbul depremi
olası istanbul depremi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099561616_0:200:2836:1795_1920x0_80_0_0_05fc5131502e8289f7419c99d5fd0b6c.jpg
Uzmanlar yıllardır İstanbul’u bekleyen büyük Marmara depremi konusunda uyarılarda bulunurken, bölgedeki fay hatlarının hareketliliği ve enerji birikimi dikkatle izleniyor. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Marmara depremiyle ilgili "umutlandıran" açıklama geldi. Bektaş, Marmara Denizi’nde yer alan Tekirdağ, Orta Marmara ve Çınarcık çukurlarının, büyük depremin etkilerini hafifletebilecek bir “şans” olduğunu söyledi.Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’nde yer alan Tekirdağ, Orta Marmara ve Çınarcık çukurlarının, sıcak yer mantosunun yükselmesiyle oluştuğunu ifade etti.Faylar açık valf sistemi gibi çalışıyorBektaş’a göre bu çukurlardaki faylar, derin ve sığ kökenli akışkanların (metan ve hidrotermal sıcak sular) dolaşımına açık. Bu durum, deniz tabanına akışkan sızmasına ve fayların “açık valf sistemi” gibi çalışmasına yol açıyor.Enerji boşalmasıyla orta büyüklükte depremlerProf. Dr. Bektaş, bu fayların yavaşça sürüklenerek (creep) enerji harcadığını, bunun da orta büyüklükte depremler ürettiğini vurguladı.Tarihi depremler örnek gösterildiBektaş, 1935, 1963, 2011, 2012, 2019 ve 2025 yıllarında meydana gelen 5.2 ile 6.3 büyüklüğündeki Marmara depremlerinin, bu fayların açık valf sistemi özelliğini kanıtladığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/ev-kadinlarina-erken-emeklilik-icin-tarih-isaret-edildi-sgk-uzmani-kulis-bilgisini-acikladi-1099710897.html
türki̇ye
çınarcık
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099561616_87:0:2747:1995_1920x0_80_0_0_ba7288f1fdff7e377a113f51d34ae5ed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
deprem, osman bektaş, çınarcık, i̇stanbul depremi, olası istanbul depremi
deprem, osman bektaş, çınarcık, i̇stanbul depremi, olası istanbul depremi

Prof. Dr. Osman Bektaş’tan beklenen Marmara depremiyle ilgili çarpıcı yorum: '3 çukur İstanbul için şans'

12:51 27.09.2025
© AAProf. Dr. Osman Bektaş'tan deprem uyarısı
Prof. Dr. Osman Bektaş'tan deprem uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2025
© AA
Abone ol
Beklenen büyük Marmara depremiyle ilgili uzmanlardan farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’ndeki Tekirdağ, Orta Marmara ve Çınarcık çukurlarının İstanbul için önemli bir avantaj oluşturduğunu söyledi.
Uzmanlar yıllardır İstanbul’u bekleyen büyük Marmara depremi konusunda uyarılarda bulunurken, bölgedeki fay hatlarının hareketliliği ve enerji birikimi dikkatle izleniyor. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Marmara depremiyle ilgili "umutlandıran" açıklama geldi. Bektaş, Marmara Denizi’nde yer alan Tekirdağ, Orta Marmara ve Çınarcık çukurlarının, büyük depremin etkilerini hafifletebilecek bir “şans” olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’nde yer alan Tekirdağ, Orta Marmara ve Çınarcık çukurlarının, sıcak yer mantosunun yükselmesiyle oluştuğunu ifade etti.

Faylar açık valf sistemi gibi çalışıyor

Bektaş’a göre bu çukurlardaki faylar, derin ve sığ kökenli akışkanların (metan ve hidrotermal sıcak sular) dolaşımına açık. Bu durum, deniz tabanına akışkan sızmasına ve fayların “açık valf sistemi” gibi çalışmasına yol açıyor.

Enerji boşalmasıyla orta büyüklükte depremler

Prof. Dr. Bektaş, bu fayların yavaşça sürüklenerek (creep) enerji harcadığını, bunun da orta büyüklükte depremler ürettiğini vurguladı.

Tarihi depremler örnek gösterildi

Bektaş, 1935, 1963, 2011, 2012, 2019 ve 2025 yıllarında meydana gelen 5.2 ile 6.3 büyüklüğündeki Marmara depremlerinin, bu fayların açık valf sistemi özelliğini kanıtladığını ifade etti.
Ev kadınlarına erken emeklilik hakkı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2025
EKONOMİ
Ev kadınlarına erken emeklilik için tarih işaret edildi: SGK uzmanı kulis bilgisini açıkladı
10:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала