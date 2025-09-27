https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/bm-guvenlik-konseyi-iran-nukleer-kararinin-uzatilmasi-onergesini-reddetti-1099708468.html
BM Güvenlik Konseyi, İran nükleer kararının uzatılması önergesini reddetti
BM Güvenlik Konseyi, İran nükleer sorunuyla ilgili kararın altı ay uzatılması önerisini reddetti; Rusya ve Çin'in sunduğu tasarıya dokuz üye karşı oy kullandı. 27.09.2025, Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İran nükleer sorunuyla ilgili kararın uzatılması önerisini reddetti. Sputnik muhabiri, önerinin Rusya ve Çin tarafından sunulduğunu bildirdi.Tasarı, kararın altı ay süreyle uzatılmasını ve Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) taraflarının derhal müzakerelere yeniden başlamasını öngörüyordu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, tasarıyı "durumu düzeltebilecek" bir adım olarak değerlendirmişti.Oylamada 9 üye karşı oy kullanırken, 4'ü lehte, 2 üye ise çekimser kaldı.Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitriy Polianskiy, Güvenlik Konseyi oturumunda, İran karşıtı yaptırımlarının yeniden başlatılmasına dair açıklamaları kategorik olarak tanımadıklarını belirtti.Rus diplomat, Avrupa üçlüsünü (İngiltere, Fransa ve Almanya) nükleer anlaşmayı tamamen çökertme niyetinde olmakla suçladı ve Tahran'a karşı kararları yeniden canlandırma girişimlerini "haksız ve uygulanamaz" olarak nitelendirdi.Polianskiy, "Dolayısıyla, bugünkü oylamanın sonucu hem usul hem de siyasi açıdan tek bir anlama geliyor: Güvenlik Konseyi, BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı Kararı'nın teknik olarak uzatılmasına karar vermediği için, bu karar, JCPOA'nın sona ereceği 18 Ekim 2025 tarihinden itibaren yürürlükten kalkacak. Bu tarihten sonra, İran nükleer programıyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere, kararda öngörülen tüm kısıtlamalar ve kurallar geçerliliğini yitirecek” ifadelerini kullandı.İngiltere, Fransa ve Almanya, 28 Ağustos'ta Güvenlik Konseyi'ne, 2015 nükleer anlaşmasıyla kaldırılan Tahran'a yönelik uluslararası yaptırımların yeniden uygulanması için bir mekanizmanın başlatıldığını bildirmişti. Ardından, Güvenlik Konseyi 19 Eylül'de yaptırımların yeniden uygulanmamasına ilişkin karar tasarısını reddetmişti. Rusya ve Çin, prosedürün başlatılmasının yasallığını tanımıyor.
