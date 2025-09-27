Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/bm-guvenlik-konseyi-iran-nukleer-kararinin-uzatilmasi-onergesini-reddetti-1099708468.html
BM Güvenlik Konseyi, İran nükleer kararının uzatılması önergesini reddetti
BM Güvenlik Konseyi, İran nükleer kararının uzatılması önergesini reddetti
Sputnik Türkiye
BM Güvenlik Konseyi, İran nükleer sorunuyla ilgili kararın altı ay uzatılması önerisini reddetti; Rusya ve Çin'in sunduğu tasarıya dokuz üye karşı oy kullandı. 27.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-27T00:13+0300
2025-09-27T00:11+0300
dünya
rusya
çin
i̇ran
ortak kapsamlı eylem planı (jcpoa)
fransa
almanya
i̇ngiltere
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
dmitriy polyanskiy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/05/1096809575_0:94:3307:1954_1920x0_80_0_0_2d6faa05e66dddf620efcae563c0fe40.jpg
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İran nükleer sorunuyla ilgili kararın uzatılması önerisini reddetti. Sputnik muhabiri, önerinin Rusya ve Çin tarafından sunulduğunu bildirdi.Tasarı, kararın altı ay süreyle uzatılmasını ve Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) taraflarının derhal müzakerelere yeniden başlamasını öngörüyordu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, tasarıyı "durumu düzeltebilecek" bir adım olarak değerlendirmişti.Oylamada 9 üye karşı oy kullanırken, 4'ü lehte, 2 üye ise çekimser kaldı.Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitriy Polianskiy, Güvenlik Konseyi oturumunda, İran karşıtı yaptırımlarının yeniden başlatılmasına dair açıklamaları kategorik olarak tanımadıklarını belirtti.Rus diplomat, Avrupa üçlüsünü (İngiltere, Fransa ve Almanya) nükleer anlaşmayı tamamen çökertme niyetinde olmakla suçladı ve Tahran'a karşı kararları yeniden canlandırma girişimlerini "haksız ve uygulanamaz" olarak nitelendirdi.Polianskiy, "Dolayısıyla, bugünkü oylamanın sonucu hem usul hem de siyasi açıdan tek bir anlama geliyor: Güvenlik Konseyi, BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı Kararı'nın teknik olarak uzatılmasına karar vermediği için, bu karar, JCPOA'nın sona ereceği 18 Ekim 2025 tarihinden itibaren yürürlükten kalkacak. Bu tarihten sonra, İran nükleer programıyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere, kararda öngörülen tüm kısıtlamalar ve kurallar geçerliliğini yitirecek” ifadelerini kullandı.İngiltere, Fransa ve Almanya, 28 Ağustos'ta Güvenlik Konseyi'ne, 2015 nükleer anlaşmasıyla kaldırılan Tahran'a yönelik uluslararası yaptırımların yeniden uygulanması için bir mekanizmanın başlatıldığını bildirmişti. Ardından, Güvenlik Konseyi 19 Eylül'de yaptırımların yeniden uygulanmamasına ilişkin karar tasarısını reddetmişti. Rusya ve Çin, prosedürün başlatılmasının yasallığını tanımıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-iran-nukleer-silah-yapmaya-calismiyor-1099638279.html
rusya
çin
i̇ran
fransa
almanya
i̇ngiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/05/1096809575_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_3d16a5ed3395be9784b7781a6827688c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, çin, i̇ran, ortak kapsamlı eylem planı (jcpoa), fransa, almanya, i̇ngiltere, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), dmitriy polyanskiy
rusya, çin, i̇ran, ortak kapsamlı eylem planı (jcpoa), fransa, almanya, i̇ngiltere, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), dmitriy polyanskiy

BM Güvenlik Konseyi, İran nükleer kararının uzatılması önergesini reddetti

00:13 27.09.2025
© AA / Selçuk AcarBMGK
BMGK - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2025
© AA / Selçuk Acar
Abone ol
BM Güvenlik Konseyi, İran nükleer sorunuyla ilgili kararın altı ay uzatılması önerisini reddetti; Rusya ve Çin'in sunduğu tasarıya dokuz üye karşı oy kullandı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İran nükleer sorunuyla ilgili kararın uzatılması önerisini reddetti. Sputnik muhabiri, önerinin Rusya ve Çin tarafından sunulduğunu bildirdi.
Tasarı, kararın altı ay süreyle uzatılmasını ve Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) taraflarının derhal müzakerelere yeniden başlamasını öngörüyordu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, tasarıyı "durumu düzeltebilecek" bir adım olarak değerlendirmişti.
Oylamada 9 üye karşı oy kullanırken, 4'ü lehte, 2 üye ise çekimser kaldı.
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitriy Polianskiy, Güvenlik Konseyi oturumunda, İran karşıtı yaptırımlarının yeniden başlatılmasına dair açıklamaları kategorik olarak tanımadıklarını belirtti.
Rus diplomat, Avrupa üçlüsünü (İngiltere, Fransa ve Almanya) nükleer anlaşmayı tamamen çökertme niyetinde olmakla suçladı ve Tahran'a karşı kararları yeniden canlandırma girişimlerini "haksız ve uygulanamaz" olarak nitelendirdi.
Polianskiy, "Dolayısıyla, bugünkü oylamanın sonucu hem usul hem de siyasi açıdan tek bir anlama geliyor: Güvenlik Konseyi, BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı Kararı'nın teknik olarak uzatılmasına karar vermediği için, bu karar, JCPOA'nın sona ereceği 18 Ekim 2025 tarihinden itibaren yürürlükten kalkacak. Bu tarihten sonra, İran nükleer programıyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere, kararda öngörülen tüm kısıtlamalar ve kurallar geçerliliğini yitirecek” ifadelerini kullandı.
İngiltere, Fransa ve Almanya, 28 Ağustos'ta Güvenlik Konseyi'ne, 2015 nükleer anlaşmasıyla kaldırılan Tahran'a yönelik uluslararası yaptırımların yeniden uygulanması için bir mekanizmanın başlatıldığını bildirmişti. Ardından, Güvenlik Konseyi 19 Eylül'de yaptırımların yeniden uygulanmamasına ilişkin karar tasarısını reddetmişti. Rusya ve Çin, prosedürün başlatılmasının yasallığını tanımıyor.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
DÜNYA
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran nükleer silah yapmaya çalışmıyor
24 Eylül, 17:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала