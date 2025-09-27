https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/bm-guvenlik-konseyi-iran-nukleer-kararinin-uzatilmasi-onergesini-reddetti-1099708468.html

BM Güvenlik Konseyi, İran nükleer kararının uzatılması önergesini reddetti

BM Güvenlik Konseyi, İran nükleer kararının uzatılması önergesini reddetti

Sputnik Türkiye

BM Güvenlik Konseyi, İran nükleer sorunuyla ilgili kararın altı ay uzatılması önerisini reddetti; Rusya ve Çin'in sunduğu tasarıya dokuz üye karşı oy kullandı. 27.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-27T00:13+0300

2025-09-27T00:13+0300

2025-09-27T00:11+0300

dünya

rusya

çin

i̇ran

ortak kapsamlı eylem planı (jcpoa)

fransa

almanya

i̇ngiltere

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

dmitriy polyanskiy

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/05/1096809575_0:94:3307:1954_1920x0_80_0_0_2d6faa05e66dddf620efcae563c0fe40.jpg

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İran nükleer sorunuyla ilgili kararın uzatılması önerisini reddetti. Sputnik muhabiri, önerinin Rusya ve Çin tarafından sunulduğunu bildirdi.Tasarı, kararın altı ay süreyle uzatılmasını ve Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) taraflarının derhal müzakerelere yeniden başlamasını öngörüyordu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, tasarıyı "durumu düzeltebilecek" bir adım olarak değerlendirmişti.Oylamada 9 üye karşı oy kullanırken, 4'ü lehte, 2 üye ise çekimser kaldı.Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitriy Polianskiy, Güvenlik Konseyi oturumunda, İran karşıtı yaptırımlarının yeniden başlatılmasına dair açıklamaları kategorik olarak tanımadıklarını belirtti.Rus diplomat, Avrupa üçlüsünü (İngiltere, Fransa ve Almanya) nükleer anlaşmayı tamamen çökertme niyetinde olmakla suçladı ve Tahran'a karşı kararları yeniden canlandırma girişimlerini "haksız ve uygulanamaz" olarak nitelendirdi.Polianskiy, "Dolayısıyla, bugünkü oylamanın sonucu hem usul hem de siyasi açıdan tek bir anlama geliyor: Güvenlik Konseyi, BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı Kararı'nın teknik olarak uzatılmasına karar vermediği için, bu karar, JCPOA'nın sona ereceği 18 Ekim 2025 tarihinden itibaren yürürlükten kalkacak. Bu tarihten sonra, İran nükleer programıyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere, kararda öngörülen tüm kısıtlamalar ve kurallar geçerliliğini yitirecek” ifadelerini kullandı.İngiltere, Fransa ve Almanya, 28 Ağustos'ta Güvenlik Konseyi'ne, 2015 nükleer anlaşmasıyla kaldırılan Tahran'a yönelik uluslararası yaptırımların yeniden uygulanması için bir mekanizmanın başlatıldığını bildirmişti. Ardından, Güvenlik Konseyi 19 Eylül'de yaptırımların yeniden uygulanmamasına ilişkin karar tasarısını reddetmişti. Rusya ve Çin, prosedürün başlatılmasının yasallığını tanımıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-iran-nukleer-silah-yapmaya-calismiyor-1099638279.html

rusya

çin

i̇ran

fransa

almanya

i̇ngiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, çin, i̇ran, ortak kapsamlı eylem planı (jcpoa), fransa, almanya, i̇ngiltere, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), dmitriy polyanskiy