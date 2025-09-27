https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/trump-dogustan-vatandaslik-hakki-icin-yuksek-mahkemeden-karar-istedi-1099720519.html
Trump, doğuştan vatandaşlık hakkı için Yüksek Mahkeme’den karar istedi
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, doğuştan vatandaşlık hakkına son vermeyi amaçlayan yürütme emrinin anayasaya uygunluğu konusunda Yüksek Mahkeme’den karar vermesini istedi. Yerel medyada çıkan haberlere göre Washington yönetimi, 14. Anayasa Değişikliği’ne dayanan mevcut uygulamanın 'hatalı' olduğunu ve 'yıkıcı sonuçlar' doğurduğunu savunuyor.ABD Anayasası’na göre diplomatların çocukları hariç, ülke topraklarında doğan herkes otomatik olarak Amerikan vatandaşı kabul ediliyor. Ancak Trump yönetimi, bu hakkın ülkede geçici olarak bulunan ya da yasa dışı yollardan giriş yapan kişilerin çocukları için geçerli olmaması gerektiğini ileri sürüyor.İki ayrı dava için temyiz başvurusuTrump yönetimi, yürütme emrini engelleyen iki ayrı dava için temyiz başvurusunda bulunarak Yüksek Mahkeme’den bu konuda kesin karar vermesini talep etti. Mahkemeye sunulan belgelerde Başsavcı John Sauer, alt mahkemelerin kararlarının “sınır güvenliğini zayıflatacak şekilde, başkan ve yönetim için kritik önemdeki bir politikayı geçersiz kıldığını” ifade etti.Temmuz ayında San Francisco’daki federal temyiz mahkemesi, Seattle’daki bir yargıcın Demokrat eyaletlerin açtığı davada Trump’ın politikasını ülke çapında durduran kararını onaylamıştı. Aynı dönemde New Hampshire’daki bir yargıç da Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’nin açtığı toplu davada yürütme emrinin uygulanmasını engelleyen bir başka karara imza atmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, doğuştan vatandaşlık hakkına son vermeyi amaçlayan yürütme emrinin anayasaya uygunluğu konusunda Yüksek Mahkeme’den karar vermesini istedi. Yerel medyada çıkan haberlere göre Washington yönetimi, 14. Anayasa Değişikliği’ne dayanan mevcut uygulamanın 'hatalı' olduğunu ve 'yıkıcı sonuçlar' doğurduğunu savunuyor.
ABD Anayasası’na göre diplomatların çocukları hariç, ülke topraklarında doğan herkes otomatik olarak Amerikan vatandaşı kabul ediliyor. Ancak Trump yönetimi, bu hakkın ülkede geçici olarak bulunan ya da yasa dışı yollardan giriş yapan kişilerin çocukları için geçerli olmaması gerektiğini ileri sürüyor.
İki ayrı dava için temyiz başvurusu
Trump yönetimi, yürütme emrini engelleyen iki ayrı dava için temyiz başvurusunda bulunarak Yüksek Mahkeme’den bu konuda kesin karar vermesini talep etti. Mahkemeye sunulan belgelerde Başsavcı John Sauer, alt mahkemelerin kararlarının “sınır güvenliğini zayıflatacak şekilde, başkan ve yönetim için kritik önemdeki bir politikayı geçersiz kıldığını” ifade etti.
Temmuz ayında San Francisco’daki federal temyiz mahkemesi, Seattle’daki bir yargıcın Demokrat eyaletlerin açtığı davada Trump’ın politikasını ülke çapında durduran kararını onaylamıştı. Aynı dönemde New Hampshire’daki bir yargıç da Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’nin açtığı toplu davada yürütme emrinin uygulanmasını engelleyen bir başka karara imza atmıştı.