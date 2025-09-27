Türkiye
Suriye mahkemesinden Beşar Esad için tutuklama kararı
Suriye mahkemesinden Beşar Esad için tutuklama kararı
Suriye mahkemesinin, eski Devlet Başkanı Beşar Esad hakkında 2011’de yaşanan olaylarla ilgili açılan dava kapsamında tutuklama emri çıkardığı belirtildi. 27.09.2025, Sputnik Türkiye
Suriye devlet haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, eski Devlet Başkanı Beşar Esad hakkında tutuklama emri çıkarıldı.Ajansın haberinde, “Beşar Esad hakkında 2011 yılında Dera'da yaşanan olaylarla ilgili suçlamayla gıyabında yakalama emri çıkarıldı” ifadesi kullanıldı.Suriye’de, geçen yılın Kasım ayında, silahlı muhalif oluşumlar Suriye ordusunun mevzilerine yönelik geniş çaplı saldırıya geçmişti. Silahlı gruplar, 8 Aralık günü başkent Şam’a girmişti. Beşar Esad, devlet başkanlığından istifa ederek ülkeyi terk etmişti. 10 Aralık’ta ülkede geçiş hükümetinin kurulduğu ilan edilmişti.Dera OlaylarıSuriye’de, 2011 Mart ayında hükümet karşıtı protesto harekati başlamıştı. Suriye'nin büyük şehirlerinde eşzamanlı Beşşar Esad karşıtı gösteriler düzenlenmişti. Dera, Suriye hükümet ve muhalif güçler arasında ana çatışma noktalarından biri haline gelmişti. Suriye Silahlı Kuvvetleri, şehirde 'terörle mücadele' operasyonu uygulayarak protestoları bastırmayı başarmıştı. Dera'daki şiddet olaylarında onlarca kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralanmıştı.
suriye, beşar esad, sana, tutuklama kararı, yakalama emri, mahkeme
