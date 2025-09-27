https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/arakci-abd-ve-e3un-diyalog-degil-catisma-pesinde-1099709465.html

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve E3'ün diyalog değil çatışma peşinde olduğunu ifade etti. 27.09.2025

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, BM Güvenlik Konseyi'nin Rusya ve Çin tarafından önerilen taslak kararı desteklememesinin ardından, ABD ve E3'ün diyalog değil çatışma peşinde olduğunu söyledi.Arakçi, BM Güvenlik Konseyi toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sözleri ve eylemleri uyuşmuyor. Amaçları diyalog değil, çatışmadır." dedi.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İran nükleer sorunuyla ilgili kararın uzatılması önerisini reddetti. Sputnik muhabiri, önerinin Rusya ve Çin tarafından sunulduğunu bildirmişti.Tasarı, kararın altı ay süreyle uzatılmasını ve Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) taraflarının derhal müzakerelere yeniden başlamasını öngörüyordu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, tasarıyı "durumu düzeltebilecek" bir adım olarak değerlendirmişti.Oylamada 9 üye karşı oy kullanırken, 4'ü lehte, 2 üye ise çekimser kalmıştı.Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitriy Polianskiy, Güvenlik Konseyi oturumunda, İran karşıtı yaptırımlarının yeniden başlatılmasına dair açıklamaları kategorik olarak tanımadıklarını belirtmişti.

