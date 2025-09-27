https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/arakci-abd-ve-e3un-diyalog-degil-catisma-pesinde-1099709465.html
Arakçi: ABD ve E3'ün diyalog değil çatışma peşinde
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve E3'ün diyalog değil çatışma peşinde olduğunu ifade etti. 27.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-27T04:15+0300
2025-09-27T04:15+0300
2025-09-27T04:15+0300
dünya
abd
abbas arakçi
i̇ran
bm güvenlik konseyi
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097395615_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_66659395a8caf7ea4cc86770ab221e14.jpg
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, BM Güvenlik Konseyi'nin Rusya ve Çin tarafından önerilen taslak kararı desteklememesinin ardından, ABD ve E3'ün diyalog değil çatışma peşinde olduğunu söyledi.Arakçi, BM Güvenlik Konseyi toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sözleri ve eylemleri uyuşmuyor. Amaçları diyalog değil, çatışmadır." dedi.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İran nükleer sorunuyla ilgili kararın uzatılması önerisini reddetti. Sputnik muhabiri, önerinin Rusya ve Çin tarafından sunulduğunu bildirmişti.Tasarı, kararın altı ay süreyle uzatılmasını ve Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) taraflarının derhal müzakerelere yeniden başlamasını öngörüyordu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, tasarıyı "durumu düzeltebilecek" bir adım olarak değerlendirmişti.Oylamada 9 üye karşı oy kullanırken, 4'ü lehte, 2 üye ise çekimser kalmıştı.Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitriy Polianskiy, Güvenlik Konseyi oturumunda, İran karşıtı yaptırımlarının yeniden başlatılmasına dair açıklamaları kategorik olarak tanımadıklarını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/bm-guvenlik-konseyi-iran-nukleer-kararinin-uzatilmasi-onergesini-reddetti-1099708468.html
i̇ran
