Rus ordusu özel askeri harekat bölgesinde üç yerleşimi daha ele geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.
Açıklamaya göre, ‘Zapad’ (Batı) Kuvvetler Grubu'na bağlı birlikler kararlı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Derilovo, ‘Yug’ (Güney) Kuvvetler Grubu'na bağlı güçler de Mayskoye yerleşiminin kontrolünü eline geçirdi. ‘Vostok’ (Doğu) Kuvvetler Grubu birimleri de Dnepropetrovsk Bölgesi’nde Stepovoye yerleşim merkezinde kontrol sağladı.
Ukrayna ordusunun cephe hattında son bir günde verdiği kayıp bin 535 asker, bir tank ve 6 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Rus Silahlı Kuvvetleri hava güçleri, topçu, füze ve İHA’larla düzenlediği saldırılarda Ukrayna ordusunun Donbass’ta kullandığı demiryolu altyapısını, uzun menzilli İHA’ların bulunduğu depoları ve fırlatma alanları ile Ukraynalı askerlerinin ve yabancı militanların bulunduğu 138 noktayı bombaladı.
Rus hava savunma kuvvetleri, Ukrayna ordusunun 2 güdümlü uçak bombasını ve 131 uçak tipi İHA’sını imha etti.