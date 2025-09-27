https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/ev-kadinlarina-erken-emeklilik-icin-tarih-isaret-edildi-sgk-uzmani-kulis-bilgisini-acikladi-1099710897.html
Ev kadınlarına erken emeklilik için tarih işaret edildi: SGK uzmanı kulis bilgisini açıkladı
Ev kadınlarına yönelik erken emeklilik vaadi için çalışmalar hızlandı. SGK uzmanı İsa Karakaş, kulis bilgilerini paylaşarak düzenlemenin 2027’nin son çeyreğinde tamamlanmasının beklendiğini açıkladı.Çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev kadınlarına verdiği vaatler kapsamında öncelikli gündem maddesi olarak değerlendiriliyor.10 milyon ev kadını kapsama girecekTÜİK verilerine göre, Türkiye’de 42 milyon kadın yaşıyor. İş gücüne dahil olmayan 30 milyon kişinin 21 milyonunu kadınlar oluşturuyor. Ev işleriyle uğraşan ya da kayıt dışı çalışan yaklaşık 10 milyon ev kadını düzenlemeden yararlanabilecek.Prim desteği ve devlet katkısıMevcut durumda isteğe bağlı sigortalı olan kadınlar her ay 8.321 TL prim ödemek zorunda. Yeni düzenleme ile bunun 2.774 TL’sini devlet karşılayacak. Böylece kadınlar yıllık 33 bin TL daha az maliyetle sigortalı kalabilecek.Kadınlar bu sayede hem emeklilik hakkına hem de genel sağlık sigortası yardımlarına kavuşacak.Çocuk sayısına göre yıpranma hakkıDüzenlemede en dikkat çeken nokta, çocuk sayısına göre yıpranma hakkı olacak. Kadınlar, çocuk sayısına göre yüzde 30, yüzde 60, yüzde 90 oranında ilave prim hakkı elde edecek.SGK uzmanı İsa Karakaş, yapılacak düzenlemenin hem sosyal devlet anlayışını güçlendireceğini hem de kadınların hayatını kolaylaştıracağını belirterek, “Ev kadınları için prim desteği ve yıpranma hakkı emekliliği mümkün kılacak. Bu düzenleme milyonlarca kadına umut olacak” dedi.
Ev kadınlarına yönelik erken emeklilik vaadi için çalışmalar hızlandı. SGK uzmanı İsa Karakaş, kulis bilgilerini paylaşarak düzenlemenin 2027’nin son çeyreğinde tamamlanmasının beklendiğini açıkladı.
Çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev kadınlarına verdiği vaatler kapsamında öncelikli gündem maddesi olarak değerlendiriliyor.
10 milyon ev kadını kapsama girecek
TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 42 milyon kadın yaşıyor. İş gücüne dahil olmayan 30 milyon kişinin 21 milyonunu kadınlar oluşturuyor. Ev işleriyle uğraşan ya da kayıt dışı çalışan yaklaşık 10 milyon ev kadını düzenlemeden yararlanabilecek.
Prim desteği ve devlet katkısı
Mevcut durumda isteğe bağlı sigortalı olan kadınlar her ay 8.321 TL prim ödemek zorunda. Yeni düzenleme ile bunun 2.774 TL’sini devlet karşılayacak. Böylece kadınlar yıllık 33 bin TL daha az maliyetle sigortalı kalabilecek.
Kadınlar bu sayede hem emeklilik hakkına hem de genel sağlık sigortası yardımlarına kavuşacak.
Çocuk sayısına göre yıpranma hakkı
Düzenlemede en dikkat çeken nokta, çocuk sayısına göre yıpranma hakkı olacak. Kadınlar, çocuk sayısına göre yüzde 30, yüzde 60, yüzde 90 oranında ilave prim hakkı elde edecek.
Örneğin; 3 çocuklu bir anneye yüzde 90 yıpranma hakkı
verilirse, 10 yıl çalışıp 3600 gün prim ödemesi
gereken kadın, bu oranla birlikte 4500 gün prim sahibi
sayılacak.
Ayrıca yaş indirimi de yapılacak. Normalde 58 yaşında emekli olacak bir kadın, yıpranma sayesinde 55 yaşında emekli
olabilecek.
SGK uzmanı İsa Karakaş, yapılacak düzenlemenin hem sosyal devlet anlayışını güçlendireceğini hem de kadınların hayatını kolaylaştıracağını belirterek, “Ev kadınları için prim desteği ve yıpranma hakkı emekliliği mümkün kılacak. Bu düzenleme milyonlarca kadına umut olacak” dedi.