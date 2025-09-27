https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/kayseri-valiligi-hayko-cepkin-konserinin-iptal-edildigi-iddiasini-yalanladi-1099709335.html

Kayseri Valiliği, Hayko Cepkin konserinin iptal edildiği iddiasını yalanladı

Kayseri Valiliği, rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin’in Kayseri’de gerçekleştirmeyi planladığı konserin mülki idare amirleri tarafından iptal edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.Valilikten yapılan açıklamada, konserle ilgili olarak kendilerine herhangi bir başvurunun yapılmadığı ifade edildi.Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:Ayrıca Hayko Cepkin daha önce, Diyarbakır konseri için yeni bir tarih duyurulacağını şu şekilde bildirmişti:

