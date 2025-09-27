Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/kayseri-valiligi-hayko-cepkin-konserinin-iptal-edildigi-iddiasini-yalanladi-1099709335.html
Kayseri Valiliği, Hayko Cepkin konserinin iptal edildiği iddiasını yalanladı
2025-09-27T03:15+0300
2025-09-27T03:15+0300
Kayseri Valiliği, rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin’in Kayseri’de gerçekleştirmeyi planladığı konserin mülki idare amirleri tarafından iptal edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.Valilikten yapılan açıklamada, konserle ilgili olarak kendilerine herhangi bir başvurunun yapılmadığı ifade edildi.Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:Ayrıca Hayko Cepkin daha önce, Diyarbakır konseri için yeni bir tarih duyurulacağını şu şekilde bildirmişti:
Kayseri Valiliği, rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin’in Kayseri’de gerçekleştirmeyi planladığı konserin mülki idare amirleri tarafından iptal edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, konserle ilgili olarak kendilerine herhangi bir başvurunun yapılmadığı ifade edildi.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Sosyal medya platformlarında, sanatçı Hayko Cepkin'in Kayseri'de düzenleyeceği etkinliğin mülki idare amirleri tarafından iptal edildiğine yönelik paylaşımlar yapılmaktadır. Kayseri Valiliğimize bu konserle ilgili herhangi bir müracaatta bulunulmamış olup, iptal edildiğine dair de bir durum söz konusu değildir."
Ayrıca Hayko Cepkin daha önce, Diyarbakır konseri için yeni bir tarih duyurulacağını şu şekilde bildirmişti:
Diyarbakır valimizin süratle dönüşü, nezaketi ve özel daveti için teşekkürler. Organizasyon ile eksik kalan tüm prosedürleri halletmek üzere söz aldık. Bu karışıklığa kim sebep oldu ise utanacaklar sanırım. Diyarbakır için yeni bir tarih çözeceğiz inşallah. Darısı Kayseri'mizin başına
