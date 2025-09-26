https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/hayko-cepkinin-kayseri-ve-diyarbakir-konserleri-iptal-edildi-kalp-kiriklarini-neyleyecegiz-onu-1099678671.html
Hayko Cepkin’in Kayseri ve Diyarbakır konserleri iptal edildi: 'Kalp kırıklarını neyleyeceğiz onu bilemedim'
Hayko Cepkin’in Kayseri ve Diyarbakır konserleri iptal edildi: 'Kalp kırıklarını neyleyeceğiz onu bilemedim'
Hayko Cepkin, Anadolu turnesi kapsamındaki Kayseri ve Diyarbakır konserlerinin iptal edildiğini açıkladı.
Sosyal medya hesaplarından bilgilendirme yapan Hayko Cepkin bölge mülki amirleri tarafından Kayseri ve Diyarbakır konserlerinin iptal edildiğini duyurdu.Sanatçı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
02:09 26.09.2025 (güncellendi: 02:10 26.09.2025)
Hayko Cepkin, Anadolu turnesi kapsamındaki Kayseri ve Diyarbakır konserlerinin iptal edildiğini açıkladı.
Sosyal medya hesaplarından bilgilendirme yapan Hayko Cepkin bölge mülki amirleri tarafından Kayseri ve Diyarbakır konserlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Sanatçı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Anadolu turumuzun Kayseri ve Diyarbakır ayakları bölge mülki amirleri tarafından etkinlik izni verilmemesi sebebi ile listeden çıkarıldı. Zaten uğraştığımız ve bu süreçte bilinçli biletleri açmadığımız için sıkıntı yoktur. Ama en önemlisi olan ve artık kıymeti olmayan kalp kırıklarını neyleyeceğiz onu bilemedim.