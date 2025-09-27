Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/istanbulda-bazi-vapur-seferleri-iptal-edildi-1099712194.html
İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Boğazı’nda Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle bazı vapur seferleri durduruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki... 27.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-27T11:50+0300
2025-09-27T11:50+0300
türki̇ye
vapur
vapur seferleri
şehir hatları
i̇stanbul şehir hatları aş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/01/1070446062_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8d6c95dff1aff5067560991e3a22dd5c.jpg
İBB Şehir Hatları’nın internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı kararı doğrultusunda İstanbul Boğazı’nda düzenlenen Preveze Deniz Zaferi korteji nedeniyle bazı hatlarda seferlerin durdurulmasına karar verildi.İptal edilen hatlarYapılan açıklamaya göre, ikinci bir duyuruya kadar seferlerin yapılmayacağı hatlar şunlar oldu:Yolcular bilgilendirildiŞehir Hatları, iptal edilen seferlerle ilgili vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bilgilendirme yapılacağını, alternatif ulaşım hatlarının kullanılabileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/meteorolojiden-13-il-icin-sari-alarm-saganak-geliyor-istanbul-ve-bircok-kent-icin-tarih-verildi-1099709599.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/01/1070446062_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5ca955bdcec1405985eec9fb1059e4de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul vapur seferleri, preveze deniz zaferi, i̇stanbul boğazı, şehir hatları iptal, sarıyer beykoz vapur, i̇stinye çubuklu hattı, çengelköy i̇stinye vapur, i̇stanbul deniz ulaşımı
i̇stanbul vapur seferleri, preveze deniz zaferi, i̇stanbul boğazı, şehir hatları iptal, sarıyer beykoz vapur, i̇stinye çubuklu hattı, çengelköy i̇stinye vapur, i̇stanbul deniz ulaşımı

İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal edildi

11:50 27.09.2025
© AAİBB Şehir Hatları A.Ş.'ye bağlı vapurlar
İBB Şehir Hatları A.Ş.'ye bağlı vapurlar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2025
© AA
Abone ol
İstanbul Boğazı’nda Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle bazı vapur seferleri durduruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları, Sarıyer-Beykoz, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu, Çengelköy-İstinye ve İstinye-Çubuklu hatlarında seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağını duyurdu.
İBB Şehir Hatları’nın internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı kararı doğrultusunda İstanbul Boğazı’nda düzenlenen Preveze Deniz Zaferi korteji nedeniyle bazı hatlarda seferlerin durdurulmasına karar verildi.

İptal edilen hatlar

Yapılan açıklamaya göre, ikinci bir duyuruya kadar seferlerin yapılmayacağı hatlar şunlar oldu:
Sarıyer – Beykoz
Aşiyan – Anadoluhisarı – Küçüksu
Çengelköy – İstinye
İstinye – Çubuklu

Yolcular bilgilendirildi

Şehir Hatları, iptal edilen seferlerle ilgili vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bilgilendirme yapılacağını, alternatif ulaşım hatlarının kullanılabileceğini belirtti.
Meteoroloji'den yağış uyarısı: İl İl hava durumu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2025
TÜRKİYE
Meteoroloji'den 13 il için 'sarı' alarm: Sağanak geliyor, İstanbul ve birçok kent için tarih verildi
09:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала