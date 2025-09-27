https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/istanbulda-bazi-vapur-seferleri-iptal-edildi-1099712194.html
İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul Boğazı'nda Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle bazı vapur seferleri durduruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki...
2025-09-27T11:50+0300
2025-09-27T11:50+0300
2025-09-27T11:50+0300
türki̇ye
vapur
vapur seferleri
şehir hatları
i̇stanbul şehir hatları aş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/01/1070446062_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8d6c95dff1aff5067560991e3a22dd5c.jpg
İBB Şehir Hatları’nın internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı kararı doğrultusunda İstanbul Boğazı’nda düzenlenen Preveze Deniz Zaferi korteji nedeniyle bazı hatlarda seferlerin durdurulmasına karar verildi.İptal edilen hatlarYapılan açıklamaya göre, ikinci bir duyuruya kadar seferlerin yapılmayacağı hatlar şunlar oldu:Yolcular bilgilendirildiŞehir Hatları, iptal edilen seferlerle ilgili vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bilgilendirme yapılacağını, alternatif ulaşım hatlarının kullanılabileceğini belirtti.
türki̇ye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/01/1070446062_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5ca955bdcec1405985eec9fb1059e4de.jpg
i̇stanbul vapur seferleri, preveze deniz zaferi, i̇stanbul boğazı, şehir hatları iptal, sarıyer beykoz vapur, i̇stinye çubuklu hattı, çengelköy i̇stinye vapur, i̇stanbul deniz ulaşımı
İstanbul Boğazı’nda Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle bazı vapur seferleri durduruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları, Sarıyer-Beykoz, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu, Çengelköy-İstinye ve İstinye-Çubuklu hatlarında seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağını duyurdu.
İBB Şehir Hatları’nın internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı kararı doğrultusunda İstanbul Boğazı’nda düzenlenen Preveze Deniz Zaferi korteji nedeniyle bazı hatlarda seferlerin durdurulmasına karar verildi.
Yapılan açıklamaya göre, ikinci bir duyuruya kadar seferlerin yapılmayacağı hatlar şunlar oldu:
Aşiyan – Anadoluhisarı – Küçüksu
Şehir Hatları, iptal edilen seferlerle ilgili vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bilgilendirme yapılacağını, alternatif ulaşım hatlarının kullanılabileceğini belirtti.