İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul Boğazı’nda Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle bazı vapur seferleri durduruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki... 27.09.2025, Sputnik Türkiye

İBB Şehir Hatları’nın internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı kararı doğrultusunda İstanbul Boğazı’nda düzenlenen Preveze Deniz Zaferi korteji nedeniyle bazı hatlarda seferlerin durdurulmasına karar verildi.İptal edilen hatlarYapılan açıklamaya göre, ikinci bir duyuruya kadar seferlerin yapılmayacağı hatlar şunlar oldu:Yolcular bilgilendirildiŞehir Hatları, iptal edilen seferlerle ilgili vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bilgilendirme yapılacağını, alternatif ulaşım hatlarının kullanılabileceğini belirtti.

