https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/meteorolojiden-13-il-icin-sari-alarm-saganak-geliyor-istanbul-ve-bircok-kent-icin-tarih-verildi-1099709599.html
Meteoroloji'den 13 il için 'sarı' alarm: Sağanak geliyor, İstanbul ve birçok kent için tarih verildi
Meteoroloji'den 13 il için 'sarı' alarm: Sağanak geliyor, İstanbul ve birçok kent için tarih verildi
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta başı için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı. İstanbul dahil 13 il için bugün sarı kod verildi. Özellikle Trabzon ve... 27.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-27T09:31+0300
2025-09-27T09:31+0300
2025-09-27T09:42+0300
türki̇ye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
sarı kod
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099408056_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d08d36bd1f18c21766a5677353b937e4.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Rize, Tekirdağ, Trabzon ve Yalova için sarı kodlu fırtına ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu.Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağışÖzellikle Trabzon’un doğusu ve Rize çevrelerinde öğle saatlerine kadar yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.Rüzgar ve sıcaklık düşüyorRüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, güneydoğuda ise güney ve güneybatıdan 40-60 km/saat hızla eseceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.Pazartesi ve salı yağışlı geçecekYeni hafta ile birlikte yağışlı sistem etkili olacak. Pazartesi ve salı günleri özellikle İstanbul başta olmak üzere Marmara, Karadeniz ve iç bölgelerde sağanak yağışlar görülecek. İstanbul’da gök gürültülü sağanak bekleniyor.Bugün hava nasıl olacak?MarmaraParçalı, yer yer çok bulutlu. Kırklareli’nin doğusunda sağanak görülecek.EgeAz bulutlu ve açık. Kuzeybatısında rüzgar kuvvetli esecek.AkdenizParçalı ve açık.İç AnadoluAz bulutlu ve açık. Sabah pus ve sis bekleniyor.Batı KaradenizParçalı, yer yer çok bulutlu.Orta ve Doğu KaradenizSağanak yağış bekleniyor.Doğu AnadoluAz bulutlu ve açık.Güneydoğu AnadoluAçık ve güneşli.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099408056_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43759a75dc8b550baf186f6cef5410b4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
meteoroloji uyarısı, meteoroloji son dakika, sarı kod nedir, 13 il için sarı kod, sarı kodlu iller, meteoroloji sarı kod uyarısı, sarı kod hava durumu, bugün hava nasıl olacak, yarın hava nasıl olacak, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, bursa hava durumu, trabzon hava durumu, rize hava durumu, meteoroloji uyarıları, kuvvetli sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, karadeniz hava durumu, marmara hava durumu, ege hava durumu, sel uyarısı, fırtına uyarısı, fırtına ne zaman bitecek, pazartesi yağmur var mı, salı yağmur var mı, bu hafta hava nasıl olacak, meteoroloji son dakika uyarısı, kuvvetli rüzgar uyarısı, pus ve sis uyarısı, hava sıcaklığı düşecek mi
meteoroloji uyarısı, meteoroloji son dakika, sarı kod nedir, 13 il için sarı kod, sarı kodlu iller, meteoroloji sarı kod uyarısı, sarı kod hava durumu, bugün hava nasıl olacak, yarın hava nasıl olacak, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, bursa hava durumu, trabzon hava durumu, rize hava durumu, meteoroloji uyarıları, kuvvetli sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, karadeniz hava durumu, marmara hava durumu, ege hava durumu, sel uyarısı, fırtına uyarısı, fırtına ne zaman bitecek, pazartesi yağmur var mı, salı yağmur var mı, bu hafta hava nasıl olacak, meteoroloji son dakika uyarısı, kuvvetli rüzgar uyarısı, pus ve sis uyarısı, hava sıcaklığı düşecek mi
Meteoroloji'den 13 il için 'sarı' alarm: Sağanak geliyor, İstanbul ve birçok kent için tarih verildi
09:31 27.09.2025 (güncellendi: 09:42 27.09.2025)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta başı için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı. İstanbul dahil 13 il için bugün sarı kod verildi. Özellikle Trabzon ve Rize’de sağanakların kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları kuzeyde 2-4 derece azalacak. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Rize, Tekirdağ, Trabzon ve Yalova için sarı kodlu fırtına ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağış
Özellikle Trabzon’un doğusu ve Rize çevrelerinde öğle saatlerine kadar yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
Rüzgar ve sıcaklık düşüyor
Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, güneydoğuda ise güney ve güneybatıdan 40-60 km/saat hızla eseceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.
Pazartesi ve salı yağışlı geçecek
Yeni hafta ile birlikte yağışlı sistem etkili olacak. Pazartesi ve salı günleri özellikle İstanbul başta olmak üzere Marmara, Karadeniz ve iç bölgelerde sağanak yağışlar görülecek. İstanbul’da gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu. Kırklareli’nin doğusunda sağanak görülecek.
İstanbul:
23°C, parçalı bulutlu
Çanakkale:
23°C, az bulutlu
Kırklareli:
21°C, sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık. Kuzeybatısında rüzgar kuvvetli esecek.
İzmir:
29°C, parçalı bulutlu
Afyonkarahisar:
25°C, az bulutlu
Adana:
34°C, parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık. Sabah pus ve sis bekleniyor.
Ankara:
24°C, parçalı bulutlu
Eskişehir:
23°C, az bulutlu
Nevşehir:
20°C, parçalı bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu.
Zonguldak:
20°C, çok bulutlu
Düzce:
22°C, parçalı bulutlu
Sağanak yağış bekleniyor.
Trabzon:
20°C, kuvvetli sağanak
Rize:
20°C, kuvvetli sağanak
Samsun:
20°C, çok bulutlu
Amasya:
22°C, parçalı bulutlu
Erzurum:
20°C, parçalı bulutlu
Malatya:
25°C, az bulutlu