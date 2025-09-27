https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/meteorolojiden-13-il-icin-sari-alarm-saganak-geliyor-istanbul-ve-bircok-kent-icin-tarih-verildi-1099709599.html

Meteoroloji'den 13 il için 'sarı' alarm: Sağanak geliyor, İstanbul ve birçok kent için tarih verildi

Meteoroloji'den 13 il için 'sarı' alarm: Sağanak geliyor, İstanbul ve birçok kent için tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Rize, Tekirdağ, Trabzon ve Yalova için sarı kodlu fırtına ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu.Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağışÖzellikle Trabzon’un doğusu ve Rize çevrelerinde öğle saatlerine kadar yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.Rüzgar ve sıcaklık düşüyorRüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, güneydoğuda ise güney ve güneybatıdan 40-60 km/saat hızla eseceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.Pazartesi ve salı yağışlı geçecekYeni hafta ile birlikte yağışlı sistem etkili olacak. Pazartesi ve salı günleri özellikle İstanbul başta olmak üzere Marmara, Karadeniz ve iç bölgelerde sağanak yağışlar görülecek. İstanbul’da gök gürültülü sağanak bekleniyor.Bugün hava nasıl olacak?MarmaraParçalı, yer yer çok bulutlu. Kırklareli’nin doğusunda sağanak görülecek.EgeAz bulutlu ve açık. Kuzeybatısında rüzgar kuvvetli esecek.AkdenizParçalı ve açık.İç AnadoluAz bulutlu ve açık. Sabah pus ve sis bekleniyor.Batı KaradenizParçalı, yer yer çok bulutlu.Orta ve Doğu KaradenizSağanak yağış bekleniyor.Doğu AnadoluAz bulutlu ve açık.Güneydoğu AnadoluAçık ve güneşli.

