Ferdi Zeyrek'in ölümünden 6 kişi daha sorumlu tutuldu: Yeni bilirkişi raporu hazırlandı

Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in havuzunda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada İstanbul Teknik Üniversitesi uzmanları tarafından hazırlanan ek bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda iki kişi asli kusurlu bulunurken, 6 kişi daha kusurlu sayıldı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul Teknik Üniversitesi uzmanlarınca hazırlanan yeni bilirkişi raporu, olayın meydana geldiği havuzun enerji odasında standart dışı montaj ve denetim eksikliklerini ortaya koydu.
Raporda, havuzun enerji odasındaki motor ve elektrik düzeneklerini standartlara aykırı monte ettiği öne sürülen N.B. ile daha önce arızalanan motoru hatalı şekilde taktığı iddia edilen H.İ. asli kusurlu bulundu.
Tutuklu yargılanan diğer şüpheli Z.M. ise kusursuz sayıldı ve cezaevinden tahliye edildi.
Raporda ayrıca, havuzun yapım sürecinde denetim yükümlülüklerini yerine getirmeyen 6 kişinin daha kusurlu olduğu belirtildi. Bu kişilerin, inşaat aşamasında gerekli kontrolleri yapmadıkları ve tesisat tamamlandıktan sonra sorumluluklarını ihmal ettikleri vurgulandı.
Yeni şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı, iddianamenin hazırlanmasının ardından kamu davası açılacağı öğrenildi.
6 Haziran’da Yunusemre ilçesindeki evinde havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isteyen Ferdi Zeyrek, elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Zeyrek, 9 Haziran’da hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında çeşitli görevlerde ihmal ve kusurları olduğu iddia edilen çok sayıda kişi gözaltına alınmış, bazıları tutuklanmıştı.