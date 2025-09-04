Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/epstein-magdurlari-istismarcilarin-gizli-listesini-hazirliyoruz-1099087968.html
Epstein mağdurları: İstismarcıların gizli listesini hazırlıyoruz
Epstein mağdurları: İstismarcıların gizli listesini hazırlıyoruz
Sputnik Türkiye
ABD'li milyarder Jeffrey Epstein mağdurları, ABD Kongre Binası önünde yaptıkları açıklamada, istismara karıştığını iddia ettikleri isimlerin gizli bir... 04.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-04T10:23+0300
2025-09-04T10:23+0300
yaşam
abd
jeffrey epstein
adalet bakanlığı
mağdur
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099087608_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_276f7238954dcf7d2326589877b01d28.jpg
Cinsel istismar suçuyla hapse giren milyarder Jeffrey Epstein mağdurları, Washington'daki ABD Kongre binası önünde düzenlenen basın toplantısında Epstein'in çevresinde yer alan ve istismara karıştığını iddia ettikleri kişilerin gizli bir listesini hazırlamaya başladıklarını açıkladı.Basın toplantısında konuşan Lisa Phillips, “Epstein dünyasında düzenli olarak bulunan isimleri gizli olarak derleyeceğiz. Bu liste mağdurlar tarafından, mağdurlar için hazırlanacak” dedi. Phillips ayrıca Adalet Bakanlığı’na elindeki tüm belgeleri yayımlaması çağrısında bulundu.'Hayalim hayatımın en büyük kabusuna dönüştü'Dokuz kadın, Epstein tarafından uğradıkları cinsel istismarı anlatarak daha fazla dosyanın açıklanmasını istedi. Mağdurlardan Marina Lacerda, 14 yaşından 17 yaşına kadar Epstein için çalıştığını belirterek, “Bir hayal işi diye başladığım şey, hayatımın en büyük kabusuna dönüştü” ifadelerini kullandı. Annie Farmer ise 16 yaşında Epstein’ın New Mexico’daki malikanesine götürüldüğünü ve o dönemde yapılan şikayetlere rağmen hiçbir adım atılmadığını dile getirdi.Trump ile Epstein arasındaki 'dostluk' da gündemdeydiBasın toplantısında Trump ve Epstein arasındaki ilişki de gündeme geldi. Bazı mağdurlar, Epstein'in Trump'la yakın dost olduğunu öne sürerken hiç kimse Trump'ın uygunsuz bir davranışına tanık olmadığını söyledi.Yeni yayımlanan 33 bin sayfalık belgelerde 'yeni bilgi yok'Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi tarafından geçen gün yayımlanan 33 bin sayfalık dosyaların yüzde 97’sinin zaten kamuya açık olduğu belirtildi. Komite üyeleri, belgelerde herhangi bir 'müşteri listesi' bulunmadığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/yasa-disi-bulunmustu-trump-gumruk-tarifeleri-icin-yuksek-mahkemeye-basvurdu-1099087025.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099087608_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_12c34225464dce73912e479ff1004740.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, jeffrey epstein, adalet bakanlığı, mağdur
abd, jeffrey epstein, adalet bakanlığı, mağdur

Epstein mağdurları: İstismarcıların gizli listesini hazırlıyoruz

10:23 04.09.2025
© AP Photo / Jose Luis MaganaEpstein mağdurları: İstismar eden isimlerin gizli listesini hazırlıyoruz
Epstein mağdurları: İstismar eden isimlerin gizli listesini hazırlıyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Abone ol
ABD'li milyarder Jeffrey Epstein mağdurları, ABD Kongre Binası önünde yaptıkları açıklamada, istismara karıştığını iddia ettikleri isimlerin gizli bir listesini hazırladıklarını duyurdu. Mağdurlar ayrıca Adalet Bakanlığı'na dosyaların tamamının açıklanması çağrısında bulundu.
Cinsel istismar suçuyla hapse giren milyarder Jeffrey Epstein mağdurları, Washington'daki ABD Kongre binası önünde düzenlenen basın toplantısında Epstein'in çevresinde yer alan ve istismara karıştığını iddia ettikleri kişilerin gizli bir listesini hazırlamaya başladıklarını açıkladı.
Basın toplantısında konuşan Lisa Phillips, “Epstein dünyasında düzenli olarak bulunan isimleri gizli olarak derleyeceğiz. Bu liste mağdurlar tarafından, mağdurlar için hazırlanacak” dedi. Phillips ayrıca Adalet Bakanlığı’na elindeki tüm belgeleri yayımlaması çağrısında bulundu.

'Hayalim hayatımın en büyük kabusuna dönüştü'

Dokuz kadın, Epstein tarafından uğradıkları cinsel istismarı anlatarak daha fazla dosyanın açıklanmasını istedi. Mağdurlardan Marina Lacerda, 14 yaşından 17 yaşına kadar Epstein için çalıştığını belirterek, “Bir hayal işi diye başladığım şey, hayatımın en büyük kabusuna dönüştü” ifadelerini kullandı. Annie Farmer ise 16 yaşında Epstein’ın New Mexico’daki malikanesine götürüldüğünü ve o dönemde yapılan şikayetlere rağmen hiçbir adım atılmadığını dile getirdi.

Trump ile Epstein arasındaki 'dostluk' da gündemdeydi

Basın toplantısında Trump ve Epstein arasındaki ilişki de gündeme geldi. Bazı mağdurlar, Epstein'in Trump'la yakın dost olduğunu öne sürerken hiç kimse Trump'ın uygunsuz bir davranışına tanık olmadığını söyledi.

Yeni yayımlanan 33 bin sayfalık belgelerde 'yeni bilgi yok'

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi tarafından geçen gün yayımlanan 33 bin sayfalık dosyaların yüzde 97’sinin zaten kamuya açık olduğu belirtildi. Komite üyeleri, belgelerde herhangi bir 'müşteri listesi' bulunmadığını kaydetti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
DÜNYA
'Yasa dışı' bulunmuştu: Trump, gümrük tarifeleri için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu
09:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала