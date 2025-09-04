Epstein mağdurları: İstismarcıların gizli listesini hazırlıyoruz

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/epstein-magdurlari-istismarcilarin-gizli-listesini-hazirliyoruz-1099087968.html

Cinsel istismar suçuyla hapse giren milyarder Jeffrey Epstein mağdurları, Washington'daki ABD Kongre binası önünde düzenlenen basın toplantısında Epstein'in çevresinde yer alan ve istismara karıştığını iddia ettikleri kişilerin gizli bir listesini hazırlamaya başladıklarını açıkladı.Basın toplantısında konuşan Lisa Phillips, “Epstein dünyasında düzenli olarak bulunan isimleri gizli olarak derleyeceğiz. Bu liste mağdurlar tarafından, mağdurlar için hazırlanacak” dedi. Phillips ayrıca Adalet Bakanlığı’na elindeki tüm belgeleri yayımlaması çağrısında bulundu.'Hayalim hayatımın en büyük kabusuna dönüştü'Dokuz kadın, Epstein tarafından uğradıkları cinsel istismarı anlatarak daha fazla dosyanın açıklanmasını istedi. Mağdurlardan Marina Lacerda, 14 yaşından 17 yaşına kadar Epstein için çalıştığını belirterek, “Bir hayal işi diye başladığım şey, hayatımın en büyük kabusuna dönüştü” ifadelerini kullandı. Annie Farmer ise 16 yaşında Epstein’ın New Mexico’daki malikanesine götürüldüğünü ve o dönemde yapılan şikayetlere rağmen hiçbir adım atılmadığını dile getirdi.Trump ile Epstein arasındaki 'dostluk' da gündemdeydiBasın toplantısında Trump ve Epstein arasındaki ilişki de gündeme geldi. Bazı mağdurlar, Epstein'in Trump'la yakın dost olduğunu öne sürerken hiç kimse Trump'ın uygunsuz bir davranışına tanık olmadığını söyledi.Yeni yayımlanan 33 bin sayfalık belgelerde 'yeni bilgi yok'Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi tarafından geçen gün yayımlanan 33 bin sayfalık dosyaların yüzde 97’sinin zaten kamuya açık olduğu belirtildi. Komite üyeleri, belgelerde herhangi bir 'müşteri listesi' bulunmadığını kaydetti.

