Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le telefon görüşmesi yaptı. 27.09.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan'ın ile yaptığı görüşmede Türkiye ile İspanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı duyuruldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'de iki devletli çözümün sağlanması için anlamlı adımlar atıldığını belirttiği aktarıldı.Erdoğan'ın İsrail Hükümeti'nin her eylemiyle barışa niyetli olmadığını ortaya koyduğu belirtilen telefon konuşmasında, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun artık barışı sabote etmekten alıkonulması gerektiğini ifade ettiği vurgulandı.Telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Gazze'deki İsrail saldırılarının durdurulması ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz girişi için gayret göstermeyi sürdüreceğini kaydettiği not edildi.Başbakan Sanchez'in ise Sumud yardım filosu hakkında gösterdiği hassasiyeti memnuniyetle karşıladığını aktaran Erdoğan, Türkiye olarak durumu çok yakından takip ettiklerini sözlerine eklediği dile getirildi.

