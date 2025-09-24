https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-iran-nukleer-silah-yapmaya-calismiyor-1099638279.html
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran nükleer silah yapmaya çalışmıyor
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran nükleer silah yapmaya çalışmıyor
Sputnik Türkiye
BM Genel Kurulu'nda konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 12 günlük savaşta İsrail tarafından öldürülen sivillerin fotoğraflarını gösterdi. Pezeşkiyan... 24.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-24T17:13+0300
2025-09-24T17:13+0300
2025-09-24T17:30+0300
dünya
i̇ran
i̇srail
abd
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
ortadoğu
mesud pezeşkiyan
bm
bm genel kurulu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099637971_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_bcd0eb824e2c6ddda7f2ce49b92a366f.jpg
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in saldırısıyla başlayan 12 günlük savaşta ölen sivillerin fotoğraflarını ve hikayelerini içeren bir kitap gösterdi. Pezeşkiyan ayrıca üç Avrupa ülkesinin ‘snapback’ mekanizmasını devreye sokmasıyla ilgili “Üç Avrupa devleti kötü niyetli İran devletine diz çöktürmeye çalıştılar ve ABD’de baskı yoluyla İran’a karşı güvenlik konseyi kararlarını yeniden gündeme getirdi” dedi ve ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/dallastaki-ice-ofisinde-silahli-saldiri-yaralilar-var-fail-kendini-oldurdu-1099636289.html
i̇ran
i̇srail
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099637971_112:0:1024:684_1920x0_80_0_0_0888a757e8c35015a0fc9d3993d335c5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ran, i̇srail, abd, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, ortadoğu, mesud pezeşkiyan, bm, bm genel kurulu
i̇ran, i̇srail, abd, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, ortadoğu, mesud pezeşkiyan, bm, bm genel kurulu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran nükleer silah yapmaya çalışmıyor
17:13 24.09.2025 (güncellendi: 17:30 24.09.2025)
BM Genel Kurulu'nda konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 12 günlük savaşta İsrail tarafından öldürülen sivillerin fotoğraflarını gösterdi. Pezeşkiyan, İran'ın bugün de gelecekte de nükleer silah geliştirmeye çalışmayacağını söyledi ve 'uluslararası toplumun İsrail yerine İran'ı cezalandırdığını' ekledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in saldırısıyla başlayan 12 günlük savaşta ölen sivillerin fotoğraflarını ve hikayelerini içeren bir kitap gösterdi.
Pezeşkiyan ayrıca üç Avrupa ülkesinin ‘snapback’ mekanizmasını devreye sokmasıyla ilgili “Üç Avrupa devleti kötü niyetli İran devletine diz çöktürmeye çalıştılar ve ABD’de baskı yoluyla İran’a karşı güvenlik konseyi kararlarını yeniden gündeme getirdi” dedi ve ekledi:
İran ABD’nin uluslararası anlaşmalardan çekilmesine rağmen hala iyi niyetli şekilde çabalarını sürdürüyor ve İran’ın samimi çabalarını yetersiz olarak nitelediler. İran gelecekte de hiçbir zaman nükleer silah elde etmeye çalışmayacak. Biz nükleer silah geliştirmeye devam etmeyeceğiz. Ancak aynı zamanda bölgede barışı ve istikrarı bozmaya çalışanlar İsrail gibi ülkeler varken İran cezalandırılmaya çalışılıyor.