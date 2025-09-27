https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/balikesirde-arac-kazasi-sonrasi-cikan-yangin-ormana-sicradi-1099717575.html
Balıkesir'de araç kazası sonrası çıkan yangın ormana sıçradı
Balıkesir'de araç kazası sonrası çıkan yangın ormana sıçradı
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kaza yapan bir araçta çıkan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere, vatandaşların ihbarı... 27.09.2025
Balıkesir’in Kepsut ilçesi Kayaeli Mahallesi'nde kaza yapan bir araçta çıkan yangın kısa sürede çevreye yayıldı. Araçtan yükselen alevler, hızla ormanlık alana sıçrayarak geniş bir bölgeyi tehdit etmeye başladı.Rüzgar alevleri büyüttüYangının kısa sürede büyümesinde bölgede etkili olan rüzgar önemli rol oynadı. Çevrede yaşayan vatandaşlar, alevlerin yükselmesi üzerine durumu hemen orman ekiplerine ve itfaiyeye bildirdi.Havadan ve karadan müdahaleOlay yerine sevk edilen ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun bir mücadele başlattı. Orman yangın söndürme helikopterleri ve itfaiye araçları alevlere müdahale ediyor.Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyorYetkililer, yangının daha geniş alanlara yayılmaması için çalışmaların sürdüğünü ve bölgedeki vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi. Yangının çıkışına neden olan araç kazasıyla ilgili de inceleme başlatıldı.
Balıkesir’in Kepsut ilçesi Kayaeli Mahallesi'nde kaza yapan bir araçta çıkan yangın kısa sürede çevreye yayıldı. Araçtan yükselen alevler, hızla ormanlık alana sıçrayarak geniş bir bölgeyi tehdit etmeye başladı.
Yangının kısa sürede büyümesinde bölgede etkili olan rüzgar önemli rol oynadı. Çevrede yaşayan vatandaşlar, alevlerin yükselmesi üzerine durumu hemen orman ekiplerine ve itfaiyeye bildirdi.
Havadan ve karadan müdahale
Olay yerine sevk edilen ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun bir mücadele başlattı. Orman yangın söndürme helikopterleri ve itfaiye araçları alevlere müdahale ediyor.
Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Yetkililer, yangının daha geniş alanlara yayılmaması için çalışmaların sürdüğünü ve bölgedeki vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi. Yangının çıkışına neden olan araç kazasıyla ilgili de inceleme başlatıldı.