AK Parti, Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçimi için iptal davası açtı
AK Parti, Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçimi için iptal davası açtı
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 21 Eylül'de yapılan ve CHP'nin kazandığı Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçimlerinin iptali için hukuki süreç başlattı... 22.09.2025
poli̇ti̇ka
ak parti i̇stanbul i̇l başkanlığı
bayrampaşa belediyesi
bayrampaşa
cumhuriyet halk partisi (chp) bayrampaşa i̇lçe örgütü
ak parti
Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçimi için AK Parti itirazda bulundu.AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, sosyal medya hesabından “Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçiminde, halkın seçtiği meclis üyelerimizin iradesini yok sayan ve gasp eden anlayışa karşı hukuki süreci başlattık. Milletimizin emaneti olan iradenin hiçe sayıldığı bu sürecin iptali için yürütmeyi durdurma talepli dava açtık. Kamuoyuna saygılarımızla” denildi.Hatırlanacağı üzere, tutuklanan ve görevden alınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun yerine başkanvekili kurayla belirlenmiş, CHP adayı İbrahim Kahraman seçilmişti. Seçim öncesi CHP’li dört üyenin istifasıyla belediye meclisinde çoğunluk AK Parti, MHP ve bağımsız üyelerin eline geçmişti.
bayrampaşa
19:37 22.09.2025
Bayrampaşa Belediyesi
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 21 Eylül’de yapılan ve CHP’nin kazandığı Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçimlerinin iptali için hukuki süreç başlattı. Parti, seçimde halkın seçtiği meclis üyelerinin iradesinin hiçe sayıldığını belirterek yürütmeyi durdurma talepli dava açtığını açıkladı.
Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçimi için AK Parti itirazda bulundu.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, sosyal medya hesabından “Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçiminde, halkın seçtiği meclis üyelerimizin iradesini yok sayan ve gasp eden anlayışa karşı hukuki süreci başlattık. Milletimizin emaneti olan iradenin hiçe sayıldığı bu sürecin iptali için yürütmeyi durdurma talepli dava açtık. Kamuoyuna saygılarımızla” denildi.
Hatırlanacağı üzere, tutuklanan ve görevden alınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun yerine başkanvekili kurayla belirlenmiş, CHP adayı İbrahim Kahraman seçilmişti. Seçim öncesi CHP’li dört üyenin istifasıyla belediye meclisinde çoğunluk AK Parti, MHP ve bağımsız üyelerin eline geçmişti.
