AFAD duyurdu: Kars'ta deprem

AFAD, 27 Eylül 2025’te saat 19.15’te Kars’ın Selim ilçesinde 3.7 büyüklüğünde ve 7 km derinliğinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Detaylar haberimizde.
2025-09-27T19:54+0300
2025-09-27T19:54+0300
2025-09-27T20:10+0300
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kars’ın Selim ilçesinde meydana gelen depremle ilgili bilgi paylaştı. AFAD’ın resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 19.15’te merkez üssü Selim (Kars) olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
19:54 27.09.2025 (güncellendi: 20:10 27.09.2025)
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.