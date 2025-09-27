Türkiye
Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Rus gazından vazgeçerse Rusya bu karara saygı duyacak
AFAD duyurdu: Kars'ta deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, 27 Eylül 2025'te saat 19.15'te Kars'ın Selim ilçesinde 3.7 büyüklüğünde ve 7 km derinliğinde deprem meydana geldiğini duyurdu.
2025-09-27T19:54+0300
2025-09-27T20:10+0300
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kars’ın Selim ilçesinde meydana gelen depremle ilgili bilgi paylaştı. AFAD’ın resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 19.15’te merkez üssü Selim (Kars) olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
kars
kars deprem, selim depremi, son depremler, afad deprem listesi, kars son dakika, kars 3.7 deprem, selim kars deprem haberi, afad kars deprem, 27 eylül 2025 deprem
19:54 27.09.2025 (güncellendi: 20:10 27.09.2025)
AFAD verilerine göre, Kars’ın Selim ilçesinde saat 19.15’te 3.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kars’ın Selim ilçesinde meydana gelen depremle ilgili bilgi paylaştı. AFAD’ın resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 19.15’te merkez üssü Selim (Kars) olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
