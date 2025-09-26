https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/afad-duyurdu-malatyada-deprem-1099695522.html

AFAD duyurdu: Malatya'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, Malatya'da deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.9, Kandilli... 26.09.2025, Sputnik Türkiye

Malatya'da son dakika deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya Pütürge'de saat 15.05'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Kandilli Rasathanesi, Malatya'daki depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.Son depremlerAFAD ve Kandilli Rasathanesi, "son depremler" verilerini güncel depremlere göre yeniliyor. "En son deprem nerede, "Deprem mi oldu" soruları için son liste kontrol ediliyor.

