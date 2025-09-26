https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/afad-duyurdu-malatyada-deprem-1099695522.html
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, Malatya'da deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.9, Kandilli... 26.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-26T15:46+0300
Malatya'da son dakika deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya Pütürge'de saat 15.05'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Kandilli Rasathanesi, Malatya'daki depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.Son depremlerAFAD ve Kandilli Rasathanesi, "son depremler" verilerini güncel depremlere göre yeniliyor. "En son deprem nerede, "Deprem mi oldu" soruları için son liste kontrol ediliyor.
15:46 26.09.2025 (güncellendi: 15:54 26.09.2025)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, Malatya'da deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.9, Kandilli Rasathanesi ise 4.0 olarak duyurdu.
Malatya'da son dakika deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya Pütürge'de saat 15.05'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi, Malatya'daki depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, "son depremler" verilerini güncel depremlere göre yeniliyor. "En son deprem nerede, "Deprem mi oldu" soruları için son liste kontrol ediliyor.