Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/afad-duyurdu-malatyada-deprem-1099695522.html
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, Malatya'da deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.9, Kandilli... 26.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-26T15:46+0300
2025-09-26T15:54+0300
son depremler
deprem
son dakika
deprem son dakika
kandilli rasathanesi
afad
malatya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671955_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_920bf12d9f1969ebcd36047e57ac816b.png
Malatya'da son dakika deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya Pütürge'de saat 15.05'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Kandilli Rasathanesi, Malatya'daki depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.Son depremlerAFAD ve Kandilli Rasathanesi, "son depremler" verilerini güncel depremlere göre yeniliyor. "En son deprem nerede, "Deprem mi oldu" soruları için son liste kontrol ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/yuz-binlerce-musteriyi-ilgilendiriyor-ibanlar-bu-gece-degisiyor-1099688058.html
malatya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671955_0:30:2650:2018_1920x0_80_0_0_70ca0399cfa9822977b26f7cdf7d7926.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
son dakika deprem, deprem son dakika, afad son dakika, afad ve kandilli son dakika
son dakika deprem, deprem son dakika, afad son dakika, afad ve kandilli son dakika

AFAD duyurdu: Malatya'da deprem

15:46 26.09.2025 (güncellendi: 15:54 26.09.2025)
© Fotoğrafdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, Malatya'da deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.9, Kandilli Rasathanesi ise 4.0 olarak duyurdu.
Malatya'da son dakika deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya Pütürge'de saat 15.05'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi, Malatya'daki depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.

Son depremler

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, "son depremler" verilerini güncel depremlere göre yeniliyor. "En son deprem nerede, "Deprem mi oldu" soruları için son liste kontrol ediliyor.
atm'de unutulan para - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2025
EKONOMİ
Yüz binlerce müşteriyi ilgilendiriyor: IBAN’lar bu gece değişiyor
12:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала