https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/krala-boyun-egmeyecegiz-petrodan-abdnin-karayiplerdeki-hava-saldirilarina-tepki-1099650206.html
'Krala boyun eğmeyeceğiz': Petro’dan ABD’nin Karayipler'deki hava saldırılarına tepki
'Krala boyun eğmeyeceğiz': Petro’dan ABD’nin Karayipler'deki hava saldırılarına tepki
Sputnik Türkiye
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro Urrego, ABD’nin Karayipler’de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen sürat teknelerine düzenlediği hava saldırılarını... 25.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-25T10:53+0300
2025-09-25T10:53+0300
2025-09-25T10:53+0300
dünya
abd
kolombiya
gustavo petro
karayipler
uyuşturucuyla mücadele
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/19/1099650007_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_97614f784cc0d1c957b86000df32bb98.jpg
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro Urrego, ABD'nin Karayip Denizi'nde uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğunu iddia edilen sürat teknelerine düzenlediği hava saldırılarını sert sözlerle eleştirdi. ABD basınına konuşan Petro, bu operasyonları 'zorbalık' olarak tanımlarken 'Kolombiyalıların hayatını kaybettiği ortaya çıkarsa ABD'li yetkililere karşı yasal süreç başlatılması gerektiğini' söyledi.“Bir tekneyi durdurup mürettebatı gözaltına almak mümkünken neden füze atıyorsunuz?” diyen Petro, “Bu cinayet olarak adlandırılır” ifadelerini kullandı. Kolombiya’nın yıllardır ABD ve diğer ülkelerle uyuşturucu kaçakçılığı konusunda iş birliği yaptığını hatırlatan Petro, “Hiç kimse ölmedi, kimsenin ölmesine gerek yok” dedi.'Krala boyun eğmeyeceğiz'New York’taki Birleşmiş Milletler zirvesi sırasında konuşan Petro, Trump yönetiminin Latin Amerika’yı aşağılayan politikalar izlediğini ve Güney Amerika ülkelerinin “krala boyun eğmeyeceğini” söyledi. Petro, Trump’ın Latin Amerika genelinde sert ticaret önlemleri, toplu sınır dışı kararları ve bazı kartelleri “terör örgütü” ilan etmesiyle bölgeyi hedef aldığını belirtti.Petro, ABD ile yaşanan gerilimin ülkesini izole edeceği eleştirilerine karşılık ise “Aslında ABD’yi izole eden Trump’ın politikaları” yanıtını verdi.Ne olmuştu?Trump tönetimi, bu ay başlatılan ve en az 17 kişinin öldüğü bildirilen hava saldırılarının ABD'ye fentanil ve diğer yasa dışı maddelerin girişini durdurmak için gerekli olduğunu savundu. Bazı hukukçular ve Kongre üyeleri operasyonların uluslararası insan hakları hukuku ve orantılı güç ilkesine aykırı olabileceğini belirtti.Trump yönetimi, hedef alınan tekneler ve öldürülen kişilerle ilgili ayrıntılar paylaşmazken ABD'nin Karayipler'deki askeri varlığının yoğunlaştığı kaydedildi. Washington’daki Demokrat Kongre üyeleri ise saldırıların yasallığı konusunda Beyaz Saray’dan açıklama talep etti. Birleşmiş Milletler uzmanları da bu operasyonları “yargısız infaz” olarak niteledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/abdnin-askeri-yiginaginda-hedef-maduro-mu-1099547474.html
kolombiya
karayipler
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/19/1099650007_49:0:960:683_1920x0_80_0_0_c52b67df1e363de135ea00104a3a99fc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, kolombiya, gustavo petro, karayipler, uyuşturucuyla mücadele
abd, kolombiya, gustavo petro, karayipler, uyuşturucuyla mücadele
'Krala boyun eğmeyeceğiz': Petro’dan ABD’nin Karayipler'deki hava saldırılarına tepki
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro Urrego, ABD’nin Karayipler’de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen sürat teknelerine düzenlediği hava saldırılarını 'zorbalık' olarak niteledi. Petro, saldırılarda Kolombiyalıların öldüğünün ortaya çıkması halinde ABD’li yetkililere dava açılmasını talep etti.
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro Urrego, ABD'nin Karayip Denizi'nde uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğunu iddia edilen sürat teknelerine düzenlediği hava saldırılarını sert sözlerle eleştirdi. ABD basınına konuşan Petro, bu operasyonları 'zorbalık' olarak tanımlarken 'Kolombiyalıların hayatını kaybettiği ortaya çıkarsa ABD'li yetkililere karşı yasal süreç başlatılması gerektiğini' söyledi.
“Bir tekneyi durdurup mürettebatı gözaltına almak mümkünken neden füze atıyorsunuz?” diyen Petro, “Bu cinayet olarak adlandırılır” ifadelerini kullandı. Kolombiya’nın yıllardır ABD ve diğer ülkelerle uyuşturucu kaçakçılığı konusunda iş birliği yaptığını hatırlatan Petro, “Hiç kimse ölmedi, kimsenin ölmesine gerek yok” dedi.
'Krala boyun eğmeyeceğiz'
New York’taki Birleşmiş Milletler zirvesi sırasında konuşan Petro, Trump yönetiminin Latin Amerika’yı aşağılayan politikalar izlediğini ve Güney Amerika ülkelerinin “krala boyun eğmeyeceğini” söyledi. Petro, Trump’ın Latin Amerika genelinde sert ticaret önlemleri, toplu sınır dışı kararları ve bazı kartelleri “terör örgütü” ilan etmesiyle bölgeyi hedef aldığını belirtti.
Petro, ABD ile yaşanan gerilimin ülkesini izole edeceği eleştirilerine karşılık ise “Aslında ABD’yi izole eden Trump’ın politikaları” yanıtını verdi.
Trump tönetimi, bu ay başlatılan ve en az 17 kişinin öldüğü bildirilen hava saldırılarının ABD'ye fentanil ve diğer yasa dışı maddelerin girişini durdurmak için gerekli olduğunu savundu. Bazı hukukçular ve Kongre üyeleri operasyonların uluslararası insan hakları hukuku ve orantılı güç ilkesine aykırı olabileceğini belirtti.
Trump yönetimi, hedef alınan tekneler ve öldürülen kişilerle ilgili ayrıntılar paylaşmazken ABD'nin Karayipler'deki askeri varlığının yoğunlaştığı kaydedildi. Washington’daki Demokrat Kongre üyeleri ise saldırıların yasallığı konusunda Beyaz Saray’dan açıklama talep etti. Birleşmiş Milletler uzmanları da bu operasyonları “yargısız infaz” olarak niteledi.