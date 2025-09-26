Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/zincir-marketler-pazar-gunu-tatil-mi-olacak--1099679206.html
Zincir marketler pazar günü tatil mi olacak?
Zincir marketler pazar günü tatil mi olacak?
Sputnik Türkiye
Zincir marketlerin pazar günü tatil olması kararına esnaf destek verdi. TESK Başkan Vekili, bunun esnaf için tarihi bir adım olduğunu belirtti. 26.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-26T06:21+0300
2025-09-26T06:21+0300
ekonomi̇
türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)
antalya esnaf ve sanatkarlar odaları birliği (aesob)
market
zincir market
esnaf
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088645869_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_1c005d107ae6e05279ccd5a48e897093.jpg
Türkiye'de zincir marketlerin pazar günleri kapalı olmasını istediklerini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, ‘’Zincir marketlerin her türlü ürünü satması ve haftanın yedi günü, geç saatlere kadar açık olması, mahalle esnafımızın ayakta kalmasını zorluyor. Pazar günü marketlerin kapalı olması, tüketicinin yeniden küçük esnafa yönelmesini sağlayacak" dedi. Bu karar esnafa 'can suyu' olacakBu kararın hayata geçmesi durumunda hem esnafın hem de çalışanların yaşam kalitesinin artacağına dile getiren Dere, bu talebi yıllarca dile getirdiklerini ifade etti. Ekonomim'in haberine göre, söz konusu kararın esnaf ve sanatkarlara 'can suyu' olacağını söyleyen Dere, "Pazar günleri marketlerin kapalı olması sadece bir ticari düzenleme değil; mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini ve en önemlisi, esnafın ve çalışanların aileleriyle geçirebileceği zamanı koruma altına alma meselesidir.”Düzenlemenin sosyo-ekonomik boyutuna dikkat çeken Dere, şöyle devam etti:‘’Bu sadece esnafı değil, tüm ülkeyi ilgilendiren milli bir politikadır. Esnafımız kazandığını yine bulunduğu mahallede, ilçede harcar. Bu milli servetin tabana yayılması demektir. Esnaf; bulunduğu bölgeden çalışan istihdam eder, işsizliğin önlenmesinde kritik rol oynar. Mahalle bakkalı, kasabı, manavı sadece birer işletme değil, bununla birlikte sosyal dokumuzun temel taşları, milletimizin öz sermayesidir. Esnafımız tekelleşmenin önüne geçerek sağlıklı bir rekabet ortamı yaratıyor ve fiyatlar üzerinde dengeleyici bir rol üstleniyor."Esnaf rekabet baskısı altındaEsnafın yaşadığı rekabet baskısı altında olduğunu vurgulayan Adlıhan Dere, ‘’Zincir marketlerin her türlü ürünü satması ve haftanın yedi günü, geç saatlere kadar açık olması, mahalle esnafımızın ayakta kalmasını zorluyor. Pazar günü marketlerin kapalı olması, tüketicinin yeniden küçük esnafa yönelmesini sağlayacak, böylece ekonomimiz daha dengeli bir yapıya kavuşacaktır." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/marketler-pazar-gunu-kapali-mi-olacak-turkiye-perakendeciler-federasyonundan-dikkat-ceken-oneri-1098983353.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088645869_96:0:568:354_1920x0_80_0_0_fbc0c76e87a91a15fc7381b13aebf945.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), antalya esnaf ve sanatkarlar odaları birliği (aesob), market, zincir market, esnaf
türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), antalya esnaf ve sanatkarlar odaları birliği (aesob), market, zincir market, esnaf

Zincir marketler pazar günü tatil mi olacak?

06:21 26.09.2025
© İHAMarket
Market - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2025
© İHA
Abone ol
Zincir marketlerin pazar günü tatil olması kararına esnaf destek verdi. TESK Başkan Vekili, bunun esnaf için tarihi bir adım olduğunu belirtti.
Türkiye'de zincir marketlerin pazar günleri kapalı olmasını istediklerini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, ‘’Zincir marketlerin her türlü ürünü satması ve haftanın yedi günü, geç saatlere kadar açık olması, mahalle esnafımızın ayakta kalmasını zorluyor. Pazar günü marketlerin kapalı olması, tüketicinin yeniden küçük esnafa yönelmesini sağlayacak" dedi.

Bu karar esnafa 'can suyu' olacak

Bu kararın hayata geçmesi durumunda hem esnafın hem de çalışanların yaşam kalitesinin artacağına dile getiren Dere, bu talebi yıllarca dile getirdiklerini ifade etti. Ekonomim'in haberine göre, söz konusu kararın esnaf ve sanatkarlara 'can suyu' olacağını söyleyen Dere, "Pazar günleri marketlerin kapalı olması sadece bir ticari düzenleme değil; mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini ve en önemlisi, esnafın ve çalışanların aileleriyle geçirebileceği zamanı koruma altına alma meselesidir.”
Düzenlemenin sosyo-ekonomik boyutuna dikkat çeken Dere, şöyle devam etti:
‘’Bu sadece esnafı değil, tüm ülkeyi ilgilendiren milli bir politikadır. Esnafımız kazandığını yine bulunduğu mahallede, ilçede harcar. Bu milli servetin tabana yayılması demektir. Esnaf; bulunduğu bölgeden çalışan istihdam eder, işsizliğin önlenmesinde kritik rol oynar. Mahalle bakkalı, kasabı, manavı sadece birer işletme değil, bununla birlikte sosyal dokumuzun temel taşları, milletimizin öz sermayesidir. Esnafımız tekelleşmenin önüne geçerek sağlıklı bir rekabet ortamı yaratıyor ve fiyatlar üzerinde dengeleyici bir rol üstleniyor."

Esnaf rekabet baskısı altında

Esnafın yaşadığı rekabet baskısı altında olduğunu vurgulayan Adlıhan Dere, ‘’Zincir marketlerin her türlü ürünü satması ve haftanın yedi günü, geç saatlere kadar açık olması, mahalle esnafımızın ayakta kalmasını zorluyor. Pazar günü marketlerin kapalı olması, tüketicinin yeniden küçük esnafa yönelmesini sağlayacak, böylece ekonomimiz daha dengeli bir yapıya kavuşacaktır." dedi.
Market alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2025
TÜRKİYE
Marketler pazar günü kapalı mı olacak? Türkiye Perakendeciler Federasyonu'ndan dikkat çeken öneri
1 Eylül, 13:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала