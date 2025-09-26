https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/zincir-marketler-pazar-gunu-tatil-mi-olacak--1099679206.html

Zincir marketler pazar günü tatil mi olacak?

Zincir marketlerin pazar günü tatil olması kararına esnaf destek verdi. TESK Başkan Vekili, bunun esnaf için tarihi bir adım olduğunu belirtti. 26.09.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye'de zincir marketlerin pazar günleri kapalı olmasını istediklerini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, ‘’Zincir marketlerin her türlü ürünü satması ve haftanın yedi günü, geç saatlere kadar açık olması, mahalle esnafımızın ayakta kalmasını zorluyor. Pazar günü marketlerin kapalı olması, tüketicinin yeniden küçük esnafa yönelmesini sağlayacak" dedi. Bu karar esnafa 'can suyu' olacakBu kararın hayata geçmesi durumunda hem esnafın hem de çalışanların yaşam kalitesinin artacağına dile getiren Dere, bu talebi yıllarca dile getirdiklerini ifade etti. Ekonomim'in haberine göre, söz konusu kararın esnaf ve sanatkarlara 'can suyu' olacağını söyleyen Dere, "Pazar günleri marketlerin kapalı olması sadece bir ticari düzenleme değil; mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini ve en önemlisi, esnafın ve çalışanların aileleriyle geçirebileceği zamanı koruma altına alma meselesidir.”Düzenlemenin sosyo-ekonomik boyutuna dikkat çeken Dere, şöyle devam etti:‘’Bu sadece esnafı değil, tüm ülkeyi ilgilendiren milli bir politikadır. Esnafımız kazandığını yine bulunduğu mahallede, ilçede harcar. Bu milli servetin tabana yayılması demektir. Esnaf; bulunduğu bölgeden çalışan istihdam eder, işsizliğin önlenmesinde kritik rol oynar. Mahalle bakkalı, kasabı, manavı sadece birer işletme değil, bununla birlikte sosyal dokumuzun temel taşları, milletimizin öz sermayesidir. Esnafımız tekelleşmenin önüne geçerek sağlıklı bir rekabet ortamı yaratıyor ve fiyatlar üzerinde dengeleyici bir rol üstleniyor."Esnaf rekabet baskısı altındaEsnafın yaşadığı rekabet baskısı altında olduğunu vurgulayan Adlıhan Dere, ‘’Zincir marketlerin her türlü ürünü satması ve haftanın yedi günü, geç saatlere kadar açık olması, mahalle esnafımızın ayakta kalmasını zorluyor. Pazar günü marketlerin kapalı olması, tüketicinin yeniden küçük esnafa yönelmesini sağlayacak, böylece ekonomimiz daha dengeli bir yapıya kavuşacaktır." dedi.

