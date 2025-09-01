https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/marketler-pazar-gunu-kapali-mi-olacak-turkiye-perakendeciler-federasyonundan-dikkat-ceken-oneri-1098983353.html
Marketler pazar günü kapalı mı olacak? Türkiye Perakendeciler Federasyonu'ndan dikkat çeken öneri
Marketler pazar günü kapalı mı olacak? Türkiye Perakendeciler Federasyonu'ndan dikkat çeken öneri
Sputnik Türkiye
Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), 2025 yılı için yayımladığı Perakende Sektörü İstihdam Raporu’nda dikkat çeken bir öneri sundu. Raporda, pazar günleri... 01.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-01T13:00+0300
2025-09-01T13:00+0300
2025-09-01T13:00+0300
türki̇ye
market
çalışma
alışveriş
türkiye perakendeciler federasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096746296_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_86db066d5056bf16906ec381665f12c1.jpg
Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), 2025 yılına ilişkin Perakende Sektörü İstihdam Raporunu açıkladı. Raporda, pazar günleri marketlerin kapalı olması önerisi öne çıktı. TPF, bu düzenlemenin çalışanların aile hayatını güçlendireceğini ve sektörde sürdürülebilir istihdamı destekleyeceğini belirtti.Yerel zincirler i̇stihdama katkı sağlıyorRapora göre, Türkiye genelinde faaliyet gösteren yerel perakende zincirleri 100 binden fazla kişiye doğrudan istihdam sağlıyor. Satış, lojistik, muhasebe ve yöneticilik gibi alanlarda geniş bir istihdam alanı yaratan sektör, özellikle küçük şehirlerde kadınlar ve gençler için önemli bir iş imkânı sunuyor.Raporda dikkat çeken bir başka nokta ise 18-30 yaş arası genç çalışanların sektöre bakışı oldu. Gençler, perakendeyi kalıcı bir kariyer fırsatı olarak değil, bir “ara durak” olarak görüyor. Bu durumun en önemli nedenlerinden biri, hafta sonu tatil imkânı bulunmaması olarak gösteriliyor.Kadınların en yoğun çalıştığı sektörlerden biri olan perakendede, çalışan kadınların iş yaşamında kalıcılığını sağlamak için kreş desteği, vardiya planlaması ve güvenli ulaşım gibi mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiği raporda vurgulandı. TPF, özellikle kırsalda kadınların iş gücüne katılımı için perakendenin hayati bir rol oynadığını belirtti.'Aileler aynı gün tatil yapabilmeli'TPF Başkanı Ömer Düzgün, pazar günleri marketlerin kapatılmasının aile yapısını güçlendireceğini söyledi. Düzgün, “Bugün perakende sektöründe çalışan yüz binlerce kişi, ailesiyle aynı gün tatil yapamıyor. Kendisi hafta içi izinli, eşi hafta sonu, çocuğu okulda, kendisi vardiyada” ifadelerini kullandı.Düzgün, önerinin sadece çalışanlara değil, küçük esnafa da katkı sağlayacağını belirtti. “Bu birbirinden uzaklaşmış hayatlar aile bağlarını zayıflatıyor, sosyal yorgunluk yaratıyor. Oysa ki aile, birlikte geçirilen zamanla güçlenir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesi çok değerli bir çerçeve çizmiştir. Biz de yerel zincirler olarak bu vizyona katkı sunmak istiyoruz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/trafik-sigortasinda-yeni-primler-belli-oldu-14-bin-462-lira-odemeyen-yola-cikmayacak-1098979156.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096746296_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_236774d3829a439b42af2d5622de02b0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
market, çalışma, alışveriş, türkiye perakendeciler federasyonu
market, çalışma, alışveriş, türkiye perakendeciler federasyonu
Marketler pazar günü kapalı mı olacak? Türkiye Perakendeciler Federasyonu'ndan dikkat çeken öneri
Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), 2025 yılı için yayımladığı Perakende Sektörü İstihdam Raporu’nda dikkat çeken bir öneri sundu. Raporda, pazar günleri marketlerin kapalı olması gerektiği vurgulandı.
Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), 2025 yılına ilişkin Perakende Sektörü İstihdam Raporunu açıkladı. Raporda, pazar günleri marketlerin kapalı olması önerisi öne çıktı. TPF, bu düzenlemenin çalışanların aile hayatını güçlendireceğini ve sektörde sürdürülebilir istihdamı destekleyeceğini belirtti.
Yerel zincirler i̇stihdama katkı sağlıyor
Rapora göre, Türkiye genelinde faaliyet gösteren yerel perakende zincirleri 100 binden fazla kişiye doğrudan istihdam sağlıyor. Satış, lojistik, muhasebe ve yöneticilik gibi alanlarda geniş bir istihdam alanı yaratan sektör, özellikle küçük şehirlerde kadınlar ve gençler için önemli bir iş imkânı sunuyor.
Raporda dikkat çeken bir başka nokta ise 18-30 yaş arası genç çalışanların sektöre bakışı oldu. Gençler, perakendeyi kalıcı bir kariyer fırsatı olarak değil, bir “ara durak” olarak görüyor. Bu durumun en önemli nedenlerinden biri, hafta sonu tatil imkânı bulunmaması olarak gösteriliyor.
Kadınların en yoğun çalıştığı sektörlerden biri olan perakendede, çalışan kadınların iş yaşamında kalıcılığını sağlamak için kreş desteği, vardiya planlaması ve güvenli ulaşım gibi mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiği raporda vurgulandı. TPF, özellikle kırsalda kadınların iş gücüne katılımı için perakendenin hayati bir rol oynadığını belirtti.
'Aileler aynı gün tatil yapabilmeli'
TPF Başkanı Ömer Düzgün, pazar günleri marketlerin kapatılmasının aile yapısını güçlendireceğini söyledi. Düzgün, “Bugün perakende sektöründe çalışan yüz binlerce kişi, ailesiyle aynı gün tatil yapamıyor. Kendisi hafta içi izinli, eşi hafta sonu, çocuğu okulda, kendisi vardiyada” ifadelerini kullandı.
Düzgün, önerinin sadece çalışanlara değil, küçük esnafa da katkı sağlayacağını belirtti. “Bu birbirinden uzaklaşmış hayatlar aile bağlarını zayıflatıyor, sosyal yorgunluk yaratıyor. Oysa ki aile, birlikte geçirilen zamanla güçlenir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesi çok değerli bir çerçeve çizmiştir. Biz de yerel zincirler olarak bu vizyona katkı sunmak istiyoruz” dedi.