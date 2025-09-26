https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/yuzlerce-general-ve-amiral-acil-toplaniyor-abd-ordusunda-kafa-karisikligi-1099692798.html
Yüzlerce general ve amiral ‘acil’ toplanıyor: ABD ordusunda kafa karışıklığı
Yüzlerce general ve amiral ‘acil’ toplanıyor: ABD ordusunda kafa karışıklığı
Sputnik Türkiye
Hegseth, herhangi bir gerekçe belirtmeden ABD ordusunun yüzlerce general ve amiralinin önümüzdeki hafta Virginia’daki bir Deniz Piyadeleri üssünde toplanmasını emretti. Sebebi hakkında yorumlar...
2025-09-26T14:44+0300
2025-09-26T14:44+0300
2025-09-26T14:44+0300
dünya
pete hegseth
abd
pentagon
general
amiral
acil
toplantı
gizli toplantı
washington post
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099692456_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_28f0884a96a6e92f9cbc3014ce4ad7f0.jpg
Amerikan basınında yer alan yorumlara göre Bakan Pete Hegseth'in emri ‘kafa karışıklığı ve endişe’ yarattı.Konuya aşina kişiler, Washington Post gazetesine ‘bu son derece nadir görülen talimatın dünya çapındaki neredeyse tüm üst düzey askeri komutanlara gönderildiğini’ belirtti.Toplantı, Pentagon sözcüsü Sean Parnell tarafından bildirildi. Ancak Parnell, başka detay vermedi.Sıcak noktalardan generaller gelecekThe Washington Post, Ortadoğu ve Hint-Pasifik gibi sıcak noktalardaki generaller dahil olmak üzere yüzlerce general ve amiral çağrıldığını bildirdi. Habere göre, davetiyeler yaklaşık bir hafta önce gönderildi.‘Görev yerlerinden ayrılmaları alışılmadık’Virginia merkezli kulis haberleri sitesi Axios ise ‘Bu kadar çok askeri liderin aynı anda görev yerlerinden ayrılmasının istenmesi alışılmadık bir durum’ yorumunu yaptı ve Pentagon’un soru taleplerine yanıt vermediğini bildirdi.Trump’ın katılıp katılmayacağı net değilABD Başkan Donald Trump’ın toplantıya katılıp katılmayacağı veya Hegseth’in planları hakkında başkana önceden bilgi verip vermediği ise net değil. ABD generallerinin seyahat protokolüAmerikan protokol sisteminde her komutan genellikle kıdemli ast danışmanı ve birkaç alt rütbeli askeri yardımcıyla seyahat ediyor. Bu nedenle, zirve için seyahat edecek toplam kişi sayısı 1000’i aşabilir. Ordunun bunları nasıl konaklatacağı veya taşıyacağı yine Amerikan basınına göre belirsiz.Washington Post’a konuşan kişiler, hiçbir savunma bakanının bu kadar çok general ve amirali böyle bir araya toplamasını hatırlamadıklarını belirtti. Bazıları güvenlik endişelerini dile getirdi.Hegseth’in hamlesi sorgulanıyorYurt dışında konuşlanmış birçok komutanın Hegseth’in ‘ani toplantısına katılmak zorunda kalacak olmasından dolayı 'hayal kırıklığı yaşadığını ve bunun akıllıca bir hamle olup olmadığını sorguladığı’ da kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/eski-pentagon-danismani-macgregor-abdnin-sadece-8-gunluk-fuze-stoku-var-1097977058.html
virginia
abd
hint-pasifik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099692456_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d44cacbee3be59df7059d87feba1222e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, virgina, hegseth, generaller, acil toplantı, ne zaman, trump, pentagon
abd, virgina, hegseth, generaller, acil toplantı, ne zaman, trump, pentagon
Yüzlerce general ve amiral ‘acil’ toplanıyor: ABD ordusunda kafa karışıklığı
Hegseth, herhangi bir gerekçe belirtmeden ABD ordusunun Ortadoğu ve Hint-Pasifik gibi uzak bölgelerde görev yapanlar dahil yüzlerce general ve amiralinin önümüzdeki hafta Virginia’daki bir Deniz Piyadeleri üssünde toplanmasını emretti. Amerikan basınına göre, ordu mensupları arasında 'kafa karışıklığı' var.
Amerikan basınında yer alan yorumlara göre Bakan Pete Hegseth'in emri ‘kafa karışıklığı ve endişe’ yarattı.
Konuya aşina kişiler, Washington Post gazetesine ‘bu son derece nadir görülen talimatın dünya çapındaki neredeyse tüm üst düzey askeri komutanlara gönderildiğini’ belirtti.
Toplantı, Pentagon sözcüsü Sean Parnell tarafından bildirildi. Ancak Parnell, başka detay vermedi.
Sıcak noktalardan generaller gelecek
The Washington Post, Ortadoğu ve Hint-Pasifik gibi sıcak noktalardaki generaller dahil olmak üzere yüzlerce general ve amiral çağrıldığını bildirdi. Habere göre, davetiyeler yaklaşık bir hafta önce gönderildi.
‘Görev yerlerinden ayrılmaları alışılmadık’
Virginia merkezli kulis haberleri sitesi Axios ise ‘Bu kadar çok askeri liderin aynı anda görev yerlerinden ayrılmasının istenmesi alışılmadık bir durum’ yorumunu yaptı ve Pentagon’un soru taleplerine yanıt vermediğini bildirdi.
Trump’ın katılıp katılmayacağı net değil
ABD Başkan Donald Trump’ın toplantıya katılıp katılmayacağı veya Hegseth’in planları hakkında başkana önceden bilgi verip vermediği ise net değil.
Trump, Perşembe öğleden sonra Oval Ofis’te gazetecilere, “İsterlerse giderim”
dedi.
ABD generallerinin seyahat protokolü
Amerikan protokol sisteminde her komutan genellikle kıdemli ast danışmanı ve birkaç alt rütbeli askeri yardımcıyla seyahat ediyor. Bu nedenle, zirve için seyahat edecek toplam kişi sayısı 1000’i aşabilir. Ordunun bunları nasıl konaklatacağı veya taşıyacağı yine Amerikan basınına göre belirsiz.
Washington Post’a konuşan kişiler, hiçbir savunma bakanının bu kadar çok general ve amirali böyle bir araya toplamasını hatırlamadıklarını belirtti. Bazıları güvenlik endişelerini dile getirdi.
Hegseth’in hamlesi sorgulanıyor
Yurt dışında konuşlanmış birçok komutanın Hegseth’in ‘ani toplantısına katılmak zorunda kalacak olmasından dolayı 'hayal kırıklığı yaşadığını ve bunun akıllıca bir hamle olup olmadığını sorguladığı’ da kaydedildi.