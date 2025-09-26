https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/yargitaydan-emsal-karar-kiralanan-mulke-zarar-veren-kiraciya-hor-kullanma-cezasi-verdi-1099679841.html

Yargıtay'dan emsal karar: Kiralanan mülke zarar veren kiracıya 'hor kullanma cezası' verdi

Yargıtay, kiralanan mülke zarar veren kiracının ev sahibine 'hor kullanma tazminatı' ödemesine karar verdi. 26.09.2025

Yargıtay, kiralanan mülke zarar veren kiracının, ev sahibine 'hor kullanma tazminatı ödemesi gerektiğine karar verdi. Alınan karar emsal oldu. Fabrika davası emsal olduEkol TV'nin haberine göre, bir fabrikayı makineleriyle birlikte kiralayan kiracı, sözleşme bitiminde mülkü boşalttı. Ancak mülk sahibi, hem binada hem de makinelerde zarar oluştuğunu ileri sürerek dava açtı. Yerel mahkeme davayı reddetti ancak dosya Yargıtay’a taşındı. Yüksek Mahkeme, kiracının tazminat ödemesine hükmederek önemli bir karara imza attı.Hor kullanma tazminatı nedir? Hor kullanma tazminatı nasıl hesaplanır?Hor kullanma tazminatının yalnızca evler için değil işyerleri için de geçerli olduğunu belirten Avukat Büşra Karaboğa, “Kiracı, kiraladığı yeri aldığı şekilde teslim etmek zorunda. Demirbaş makineler zarar görürse, kasıtlı veya kasıtsız fark etmeksizin, tazminat talep edilebilir. Evlerde ise cam, dolap, fayans gibi unsurların zarar görmesi bu kapsama giriyor” dedi.Karaboğa, tazminat hesaplamasına ilişkin şunları söyledi: “Kiralama tarihi ile tahliye tarihi arasındaki rayiç bedel farkı dikkate alınıyor. Örneğin, bir cam kırıldığında, kırık ve sağlam halinin değer farkı hesaplatılıyor. Böylece kiracının neden olduğu zarar net şekilde ortaya konuyor.” Avukat Karaboğa, ev sahiplerinin hor kullanma tazminatı talep edebilmeleri için kiralananın tahliye edilmiş olması gerektiğini vurguladı. Yargıtay kararı ise bundan sonraki benzer uyuşmazlıklarda yol gösterici olacak.

