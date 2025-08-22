Türkiye
Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir gözaltına alındı
Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir gözaltına alındı
Şarkıcı Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir, İstanbul merkezli suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Özdemir serbest bırakıldı.
Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir gözaltına alındı

Şarkıcı Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir, İstanbul merkezli suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Özdemir serbest bırakıldı.
İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir gözaltına alındı. Özdemir savcılıkta verdiği ifade sonrasında serbest bırakıldı.

Silahlı suç örgütü soruşturmasında gözaltına alındı

Silahlı suç örgütü soruşturmasında gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında iş insanı Murat Özdemir gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Özdemir, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Özdemir, savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.
