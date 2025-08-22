https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/ebru-gundesin-esi-murat-ozdemir-gozaltina-alindi-1098775943.html
Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir gözaltına alındı
Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir, İstanbul merkezli suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Özdemir serbest bırakıldı. 22.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-22T17:43+0300
2025-08-22T17:43+0300
2025-08-22T17:43+0300
yaşam
murat özdemir
ebru gündeş
gözaltı
suç örgütü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/16/1098775790_0:5:979:556_1920x0_80_0_0_76b4e15cbcee7dce08374dec2a3bcd5a.jpg
İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir gözaltına alındı. Özdemir savcılıkta verdiği ifade sonrasında serbest bırakıldı. Silahlı suç örgütü soruşturmasında gözaltına alındıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında iş insanı Murat Özdemir gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Özdemir, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Özdemir, savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/ramiz-dayi-rolu-unle-unlenen-oyuncu-ufuk-bayraktar-gozaltina-alindi-1098737972.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/16/1098775790_0:0:979:735_1920x0_80_0_0_5f3a2feb4dcdcdccc50b6ec55bc7f590.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
murat özdemir, ebru gündeş, gözaltı, suç örgütü
murat özdemir, ebru gündeş, gözaltı, suç örgütü
Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir gözaltına alındı
Şarkıcı Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir, İstanbul merkezli suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Özdemir serbest bırakıldı.
İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir gözaltına alındı. Özdemir savcılıkta verdiği ifade sonrasında serbest bırakıldı.
Silahlı suç örgütü soruşturmasında gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında iş insanı Murat Özdemir gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Özdemir, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Özdemir, savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.