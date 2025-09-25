Trump: Erdoğan ile birçok konuda sonuç verici bir toplantı yaptık

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/trump-erdogan-bircok-konuda-sonuc-verici-bir-toplanti-yaptik-1099677562.html
ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada Trump, "Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile harika bir toplantı yaptık. Birçok konuda sonuç verici bir toplantı yaptık. Kendisi çok saygın bir Cumhurbaşkanı" ifadelerini kullandı.'Erdoğan'ın duracağına inanıyorum'Açıklamasında Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus petrolü satın almayı durduracağına inandığını söyleyerek, "Erdoğan'ın duracağına inanıyorum, çünkü petrolü başka birçok kişiden satın alabilir." dedi.'İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim'Gazze konusuna da değinen Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğini belirterek, "İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim. Artık yeter. Artık durmanın zamanı geldi" şeklinde konuştu.'Türkiye'nin F-35 almasına izin verebiliriz, ama henüz değil'Türkiye'nin F-35 savaş uçağı satın almasına izin verebileceğini ifade eden Trump, "Bunu yapabiliriz, evet, ama henüz değil" dedi.
23:54 25.09.2025 (güncellendi: 00:24 26.09.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Yaptığı açıklamada Trump, "Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile harika bir toplantı yaptık. Birçok konuda sonuç verici bir toplantı yaptık. Kendisi çok saygın bir Cumhurbaşkanı" ifadelerini kullandı.
'Erdoğan'ın duracağına inanıyorum'
Açıklamasında Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus petrolü satın almayı durduracağına inandığını söyleyerek, "Erdoğan'ın duracağına inanıyorum, çünkü petrolü başka birçok kişiden satın alabilir." dedi.
'İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim'
Gazze konusuna da değinen Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğini belirterek, "İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim. Artık yeter. Artık durmanın zamanı geldi" şeklinde konuştu.
'Türkiye'nin F-35 almasına izin verebiliriz, ama henüz değil'
Türkiye'nin F-35 savaş uçağı satın almasına izin verebileceğini ifade eden Trump, "Bunu yapabiliriz, evet, ama henüz değil" dedi.