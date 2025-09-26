Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/trump-yeni-urun-gruplarina-yonelik-tarifeleri-acikladi-ilac-firmalarina-yuzde-100-vergi-geliyor-1099680953.html
Trump, yeni ürün gruplarına yönelik tarifeleri açıkladı: İlaç firmalarına yüzde 100 vergi geliyor
Trump, yeni ürün gruplarına yönelik tarifeleri açıkladı: İlaç firmalarına yüzde 100 vergi geliyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, 1 Ekim'den itibaren ithal ilaç, mutfak ve banyo dolabı, döşemeli mobilya ve ağır kamyonlar için uygulanacak gümrük vergisi oranlarını... 26.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-26T08:03+0300
2025-09-26T08:03+0300
dünya
donald trump
abd
vergi
gümrük vergisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099607632_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_c0d146aa18bb50b2ba2bc5afa7a5d178.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, 1 Ekim'den itibaren ithal ilaç, mutfak ve banyo dolabı, döşemeli mobilya ve ağır kamyonlar için uygulanacak gümrük vergisi oranlarını duyurdu. Tarife oranları, ABD'de üretim tesisi inşa etmeyen şirketlerin markalı veya patentli ilaç ürünleri için yüzde 100, mutfak ve banyo dolapları ve ilgili ürünler için yüzde 50, döşemeli mobilyalar için yüzde 30 ve ağır kamyonlar için yüzde 25 olarak belirlendi. Tüm ağır kamyonlara yüzde 25 vergi Trump, söz konusu ürünler için uygulanacak tarife oranlarına yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük kamyon üreticilerimizi haksız dış rekabetten korumak amacıyla, 1 Ekim itibarıyla dünyanın diğer bölgelerinde üretilen tüm 'ağır (büyük) kamyonlara' yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağım." ifadelerini kullandı.Trump, böylece Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks gibi büyük kamyon üreticilerinin korunacağına işaret ederek, ulusal güvenlik başta olmak üzere birçok nedenden dolayı ABD'li kamyoncuların mali açıdan güçlü ve sağlıklı olmasının gerektiğini vurguladı.Mobilya ürünleri için vergi oranını yüzde 50 olarak açıkladıAynı tarihten itibaren tüm mutfak ve banyo dolapları ve ilgili ürünlere yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını belirten Trump, döşemeli mobilyalara da yüzde 30 gümrük vergisi getireceklerini bildirdi. Trump, "Bunun nedeni, bu ürünlerin diğer ülkeler tarafından büyük ölçekte ABD'ye akın etmesi. Bu son derece adaletsiz bir uygulamadır, ancak ulusal güvenlik ve diğer sebepler dolayısıyla üretim süreçlerimizi korumak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.En yüksek vergi ilaca geliyorABD'de üretim tesisi inşa etmeyen şirketlerin markalı veya patentli ilaç ürünlerine de 1 Ekim'den itibaren yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacaklarını belirten Trump, "'İnşa etme', 'temel atma' veya 'inşaat halinde' olarak tanımlanacak. Dolayısıyla, eğer inşa süreci başlamışsa, bu ilaç ürünlerine herhangi bir gümrük vergisi uygulanmayacak." açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/trump-imzaladi-washingtona-idam-geldi-tiktokun-abd-subesi-hisseleri-belirlendi-1099678792.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099607632_68:0:979:683_1920x0_80_0_0_d5c7acc1209c5b0a7d7315cd134be19c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, abd, vergi, gümrük vergisi
donald trump, abd, vergi, gümrük vergisi

Trump, yeni ürün gruplarına yönelik tarifeleri açıkladı: İlaç firmalarına yüzde 100 vergi geliyor

08:03 26.09.2025
© AP Photo / Evan VucciTrump
Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, 1 Ekim'den itibaren ithal ilaç, mutfak ve banyo dolabı, döşemeli mobilya ve ağır kamyonlar için uygulanacak gümrük vergisi oranlarını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, 1 Ekim'den itibaren ithal ilaç, mutfak ve banyo dolabı, döşemeli mobilya ve ağır kamyonlar için uygulanacak gümrük vergisi oranlarını duyurdu. Tarife oranları, ABD'de üretim tesisi inşa etmeyen şirketlerin markalı veya patentli ilaç ürünleri için yüzde 100, mutfak ve banyo dolapları ve ilgili ürünler için yüzde 50, döşemeli mobilyalar için yüzde 30 ve ağır kamyonlar için yüzde 25 olarak belirlendi.

Tüm ağır kamyonlara yüzde 25 vergi

Trump, söz konusu ürünler için uygulanacak tarife oranlarına yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük kamyon üreticilerimizi haksız dış rekabetten korumak amacıyla, 1 Ekim itibarıyla dünyanın diğer bölgelerinde üretilen tüm 'ağır (büyük) kamyonlara' yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağım." ifadelerini kullandı.
Trump, böylece Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks gibi büyük kamyon üreticilerinin korunacağına işaret ederek, ulusal güvenlik başta olmak üzere birçok nedenden dolayı ABD'li kamyoncuların mali açıdan güçlü ve sağlıklı olmasının gerektiğini vurguladı.

Mobilya ürünleri için vergi oranını yüzde 50 olarak açıkladı

Aynı tarihten itibaren tüm mutfak ve banyo dolapları ve ilgili ürünlere yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını belirten Trump, döşemeli mobilyalara da yüzde 30 gümrük vergisi getireceklerini bildirdi. Trump, "Bunun nedeni, bu ürünlerin diğer ülkeler tarafından büyük ölçekte ABD'ye akın etmesi. Bu son derece adaletsiz bir uygulamadır, ancak ulusal güvenlik ve diğer sebepler dolayısıyla üretim süreçlerimizi korumak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

En yüksek vergi ilaca geliyor

ABD'de üretim tesisi inşa etmeyen şirketlerin markalı veya patentli ilaç ürünlerine de 1 Ekim'den itibaren yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacaklarını belirten Trump, "'İnşa etme', 'temel atma' veya 'inşaat halinde' olarak tanımlanacak. Dolayısıyla, eğer inşa süreci başlamışsa, bu ilaç ürünlerine herhangi bir gümrük vergisi uygulanmayacak." açıklamasında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2025
DÜNYA
Trump imzaladı: Washington'a 'idam' geldi, TikTok'un ABD şubesi hisseleri 'belirlendi'
02:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала