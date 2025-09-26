https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/trump-yeni-urun-gruplarina-yonelik-tarifeleri-acikladi-ilac-firmalarina-yuzde-100-vergi-geliyor-1099680953.html

Trump, yeni ürün gruplarına yönelik tarifeleri açıkladı: İlaç firmalarına yüzde 100 vergi geliyor

Trump, yeni ürün gruplarına yönelik tarifeleri açıkladı: İlaç firmalarına yüzde 100 vergi geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Ekim'den itibaren ithal ilaç, mutfak ve banyo dolabı, döşemeli mobilya ve ağır kamyonlar için uygulanacak gümrük vergisi oranlarını... 26.09.2025

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Ekim'den itibaren ithal ilaç, mutfak ve banyo dolabı, döşemeli mobilya ve ağır kamyonlar için uygulanacak gümrük vergisi oranlarını duyurdu. Tarife oranları, ABD'de üretim tesisi inşa etmeyen şirketlerin markalı veya patentli ilaç ürünleri için yüzde 100, mutfak ve banyo dolapları ve ilgili ürünler için yüzde 50, döşemeli mobilyalar için yüzde 30 ve ağır kamyonlar için yüzde 25 olarak belirlendi. Tüm ağır kamyonlara yüzde 25 vergi Trump, söz konusu ürünler için uygulanacak tarife oranlarına yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük kamyon üreticilerimizi haksız dış rekabetten korumak amacıyla, 1 Ekim itibarıyla dünyanın diğer bölgelerinde üretilen tüm 'ağır (büyük) kamyonlara' yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağım." ifadelerini kullandı.Trump, böylece Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks gibi büyük kamyon üreticilerinin korunacağına işaret ederek, ulusal güvenlik başta olmak üzere birçok nedenden dolayı ABD'li kamyoncuların mali açıdan güçlü ve sağlıklı olmasının gerektiğini vurguladı.Mobilya ürünleri için vergi oranını yüzde 50 olarak açıkladıAynı tarihten itibaren tüm mutfak ve banyo dolapları ve ilgili ürünlere yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını belirten Trump, döşemeli mobilyalara da yüzde 30 gümrük vergisi getireceklerini bildirdi. Trump, "Bunun nedeni, bu ürünlerin diğer ülkeler tarafından büyük ölçekte ABD'ye akın etmesi. Bu son derece adaletsiz bir uygulamadır, ancak ulusal güvenlik ve diğer sebepler dolayısıyla üretim süreçlerimizi korumak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.En yüksek vergi ilaca geliyorABD'de üretim tesisi inşa etmeyen şirketlerin markalı veya patentli ilaç ürünlerine de 1 Ekim'den itibaren yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacaklarını belirten Trump, "'İnşa etme', 'temel atma' veya 'inşaat halinde' olarak tanımlanacak. Dolayısıyla, eğer inşa süreci başlamışsa, bu ilaç ürünlerine herhangi bir gümrük vergisi uygulanmayacak." açıklamasında bulundu.

