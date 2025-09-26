Trump imzaladı: Washington'a 'idam' geldi, TikTok'un ABD şubesi hisseleri 'belirlendi'

"Bu Çerçeve Anlaşması kapsamında, TikTok'un ABD uygulaması, ABD merkezli yeni kurulan bir ortak girişim tarafından işletilecektir. Uygulamanın çoğunluk hissesi Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına ait olacak ve onlar tarafından kontrol edilecek ve artık herhangi bir yabancı rakip tarafından kontrol edilmeyecektir. Çünkü ByteDance Ltd. ve bağlı kuruluşları, kuruluşun yüzde 20'sinden daha azına sahip olacak ve geri kalanı belirli yatırımcıların (Yatırımcı Taraflar) elinde olacaktır. Bu yeni ortak girişim, yeni bir yönetim kurulu tarafından yönetilecek ve Amerikalıların verilerini ve ulusal güvenliğimizi uygun şekilde koruyan kurallara tabi olacaktır."