Trump imzaladı: Washington'a 'idam' geldi, TikTok'un ABD şubesi hisseleri 'belirlendi'
26.09.2025
ABD Başkanı Donald Trump, Washington DC'de idam cezasını geri getiren bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Bu kararnamede, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ve Washington Savcısı'na, bir dava gerektiriyorsa idam cezası uygulanması yönünde talimat verildi.Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Will Scharf, Perşembe günü Oval Ofis'te imza töreni sırasında yaptığı açıklamada, "Bu, Başsavcınız ve Columbia Bölgesi ABD Savcısı Jeanine Pirro'ya, davanın delilleri ve gerçeklerinin ölüm cezasının uygulanması gerektiğini gösterdiği Washington DC'de ölüm cezasını tam olarak uygulamaları talimatını veren bir başkanlık muhtırasıdır" dedi.Törende hazır bulunan Başsavcı Bondi, ofisinin ABD genelinde idam cezasını uygulamaya koyduğunu söyledi.TikTok kararnamesi imzalandıTrump'ın imzaladığı kararnameye göre, Çin merkezli ByteDance şirketi, TikTok'un ABD şubesinin hisselerinin yüzde 20'sinden azına sahip olacak.Kararnamede şu ifadeler yer aldı:
Trump imzaladı: Washington'a 'idam' geldi, TikTok'un ABD şubesi hisseleri 'belirlendi'
ABD Başkanı Donald Trump, Washington DC'de idam cezasını geri getiren bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Bu kararnamede, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ve Washington Savcısı'na, bir dava gerektiriyorsa idam cezası uygulanması yönünde talimat verildi.
Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Will Scharf, Perşembe günü Oval Ofis'te imza töreni sırasında yaptığı açıklamada, "Bu, Başsavcınız ve Columbia Bölgesi ABD Savcısı Jeanine Pirro'ya, davanın delilleri ve gerçeklerinin ölüm cezasının uygulanması gerektiğini gösterdiği Washington DC'de ölüm cezasını tam olarak uygulamaları talimatını veren bir başkanlık muhtırasıdır" dedi.
Törende hazır bulunan Başsavcı Bondi, ofisinin ABD genelinde idam cezasını uygulamaya koyduğunu söyledi.
TikTok kararnamesi imzalandı
Trump'ın imzaladığı kararnameye göre, Çin merkezli ByteDance şirketi, TikTok'un ABD şubesinin hisselerinin yüzde 20'sinden azına sahip olacak.
Kararnamede şu ifadeler yer aldı:
"Bu Çerçeve Anlaşması kapsamında, TikTok'un ABD uygulaması, ABD merkezli yeni kurulan bir ortak girişim tarafından işletilecektir. Uygulamanın çoğunluk hissesi Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına ait olacak ve onlar tarafından kontrol edilecek ve artık herhangi bir yabancı rakip tarafından kontrol edilmeyecektir. Çünkü ByteDance Ltd. ve bağlı kuruluşları, kuruluşun yüzde 20'sinden daha azına sahip olacak ve geri kalanı belirli yatırımcıların (Yatırımcı Taraflar) elinde olacaktır. Bu yeni ortak girişim, yeni bir yönetim kurulu tarafından yönetilecek ve Amerikalıların verilerini ve ulusal güvenliğimizi uygun şekilde koruyan kurallara tabi olacaktır."