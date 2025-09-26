https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/trump-rusyanin-derinliklerine-yonelik-saldiri-kisitlamalarinin-kaldirilmasi-olasiligini-dislamadi-1099707526.html
‘Trump, Rusya’nın derinliklerine yönelik saldırı kısıtlamalarının kaldırılması olasılığını dışlamadı’
‘Trump, Rusya’nın derinliklerine yönelik saldırı kısıtlamalarının kaldırılması olasılığını dışlamadı’
2025-09-26T22:57+0300
2025-09-26T22:57+0300
2025-09-26T22:54+0300
Wall Street Journal’in ABD yönetimi ve Kiev’den kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, New York’ta Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, Amerikan uzun menzilli silahlarının Rusya topraklarında kullanımına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına açık olduğunu ifade etti, ancak mevcut kısıtlamaların gözden geçirilmesine dair doğrudan bir taahhütte bulunmadı.Gazetenin haberine göre, Zelenskiy Trump’tan ek uzun menzilli füzeler talep etti ve bunları Rusya içindeki hedeflere karşı kullanma izni istedi. Trump bu olasılığa karşı çıkmadı, ancak kaynaklara göre nihai bir karar vermedi.Haberde, görüşmede Ukrayna tarafının ayrıca 1500 kilometre menzilli Tomahawk seyir füzelerinin tedarikini gündeme getirdiği, ABD yönetiminin alternatif olarak ek ATACMS füzeleri de dahil olmak üzere bu seçeneği değerlendirdiği belirtildi.Ukraynalı bir heyetin, bu konuları görüşmek üzere önümüzdeki hafta Washington'a giderek ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Savunma Politikalarından Sorumlu Bakan Yardımcısı Elbridge Colby ile görüşmesi bekleniyor. Ukrayna’nın Amerikan silahlarını Rusya topraklarında kullanma talepleri Hegseth ve Colby tarafından değerlendiriliyor. Bu yetkililer aynı zamanda ATACMS füzelerinin 2025 baharından beri kullanımını engelleyenler arasında yer alıyor.
Wall Street Journal’in ABD yönetimi ve Kiev’den kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, New York’ta Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, Amerikan uzun menzilli silahlarının Rusya topraklarında kullanımına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına açık olduğunu ifade etti, ancak mevcut kısıtlamaların gözden geçirilmesine dair doğrudan bir taahhütte bulunmadı.
Gazetenin haberine göre, Zelenskiy Trump’tan ek uzun menzilli füzeler talep etti ve bunları Rusya içindeki hedeflere karşı kullanma izni istedi. Trump bu olasılığa karşı çıkmadı, ancak kaynaklara göre nihai bir karar vermedi.
Haberde, görüşmede Ukrayna tarafının ayrıca 1500 kilometre menzilli Tomahawk seyir füzelerinin tedarikini gündeme getirdiği, ABD yönetiminin alternatif olarak ek ATACMS füzeleri de dahil olmak üzere bu seçeneği değerlendirdiği belirtildi.
Ukraynalı bir heyetin, bu konuları görüşmek üzere önümüzdeki hafta Washington'a giderek ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Savunma Politikalarından Sorumlu Bakan Yardımcısı Elbridge Colby ile görüşmesi bekleniyor. Ukrayna’nın Amerikan silahlarını Rusya topraklarında kullanma talepleri Hegseth ve Colby tarafından değerlendiriliyor. Bu yetkililer aynı zamanda ATACMS füzelerinin 2025 baharından beri kullanımını engelleyenler arasında yer alıyor.