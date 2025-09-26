Trump: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim, artık durma zamanı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/trump-israilin-bati-seriayi-ilhak-etmesine-izin-vermeyecegim-artik-durma-zamani-1099678209.html
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Bu sırada Trump Batı Şeria ile ilgili bir açıklama yaptı. Bugün bazı Ortadoğu liderleri ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüştüğünü ifade eden Trump bu sırada Gazze ve Batı Şeria ile ilgili konuları ele aldıklarını belirtti.
İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak niyetine ilişkin Trump şunları söyledi:
"Buna izin vermeyeceğim. Onunla (Netanyahu) konuştum, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim. Bu kadar yeter. Artık durma zamanı."
'Gazze anlaşması ve belki de barış 'çok yakın''
ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu ve diğer Ortadoğu liderleriyle görüştükten sonra, Gazze Şeridi konusunda bir anlaşmanın ve hatta muhtemelen barışın "çok yakın" olabileceğini söyledi.
Trump, "Bildiğiniz gibi, geçen gün BM Genel Kurulu'nda harika bir toplantı yaptık ve sanırım bir tür anlaşmaya varmaya yakınız" dedi.