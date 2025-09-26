https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/trump-israilin-bati-seriayi-ilhak-etmesine-izin-vermeyecegim-artik-durma-zamani-1099678209.html

Trump: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim, artık durma zamanı

Trump: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim, artık durma zamanı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gerçekleştirdiği imza töreni sırasında İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak niyeti hakkında buna izin vermeyeceğini ifade eden... 26.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-26T01:19+0300

2025-09-26T01:19+0300

2025-09-26T01:19+0300

i̇srail- filistin çatışması

ortadoğu

i̇srail

i̇srail-filistin

gazze

batı şeria

donald trump

benyamin netanyahu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099412796_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_ca4f40adef3486635154a6ff0b92657f.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Bu sırada Trump Batı Şeria ile ilgili bir açıklama yaptı. Bugün bazı Ortadoğu liderleri ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüştüğünü ifade eden Trump bu sırada Gazze ve Batı Şeria ile ilgili konuları ele aldıklarını belirtti.İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak niyetine ilişkin Trump şunları söyledi:'Gazze anlaşması ve belki de barış 'çok yakın''ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu ve diğer Ortadoğu liderleriyle görüştükten sonra, Gazze Şeridi konusunda bir anlaşmanın ve hatta muhtemelen barışın "çok yakın" olabileceğini söyledi.Trump, "Bildiğiniz gibi, geçen gün BM Genel Kurulu'nda harika bir toplantı yaptık ve sanırım bir tür anlaşmaya varmaya yakınız" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/trump-erdogan-bircok-konuda-sonuc-verici-bir-toplanti-yaptik-1099677562.html

i̇srail

gazze

batı şeria

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, i̇srail, i̇srail-filistin, gazze, batı şeria, donald trump, benyamin netanyahu