Trump: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim, artık durma zamanı

Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gerçekleştirdiği imza töreni sırasında İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak niyeti hakkında buna izin vermeyeceğini ifade eden...
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Bu sırada Trump Batı Şeria ile ilgili bir açıklama yaptı. Bugün bazı Ortadoğu liderleri ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüştüğünü ifade eden Trump bu sırada Gazze ve Batı Şeria ile ilgili konuları ele aldıklarını belirtti.İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak niyetine ilişkin Trump şunları söyledi:'Gazze anlaşması ve belki de barış 'çok yakın''ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu ve diğer Ortadoğu liderleriyle görüştükten sonra, Gazze Şeridi konusunda bir anlaşmanın ve hatta muhtemelen barışın "çok yakın" olabileceğini söyledi.Trump, "Bildiğiniz gibi, geçen gün BM Genel Kurulu'nda harika bir toplantı yaptık ve sanırım bir tür anlaşmaya varmaya yakınız" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gerçekleştirdiği imza töreni sırasında İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak niyeti hakkında buna izin vermeyeceğini ifade eden bir açıklama yaptı. Trump, Artık durma zamanı" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Bu sırada Trump Batı Şeria ile ilgili bir açıklama yaptı. Bugün bazı Ortadoğu liderleri ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüştüğünü ifade eden Trump bu sırada Gazze ve Batı Şeria ile ilgili konuları ele aldıklarını belirtti.
İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak niyetine ilişkin Trump şunları söyledi:

"Buna izin vermeyeceğim. Onunla (Netanyahu) konuştum, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim. Bu kadar yeter. Artık durma zamanı."

'Gazze anlaşması ve belki de barış 'çok yakın''

ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu ve diğer Ortadoğu liderleriyle görüştükten sonra, Gazze Şeridi konusunda bir anlaşmanın ve hatta muhtemelen barışın "çok yakın" olabileceğini söyledi.
Trump, "Bildiğiniz gibi, geçen gün BM Genel Kurulu'nda harika bir toplantı yaptık ve sanırım bir tür anlaşmaya varmaya yakınız" dedi.
