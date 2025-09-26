https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/tom-barrack-abd-ile-turkiye-boeing-ucagi-satin-almasi-konusunda-anlasmaya-vardi-1099678103.html
Tom Barrack: ABD ile Türkiye Boeing uçağı satın alması konusunda anlaşmaya vardı
ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye’nin ABD ile 200’den fazla Boeing yolcu uçağı için anlaşma yaptığını açıkladı. 26.09.2025, Sputnik Türkiye
ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD ile Türkiye'nin Boeing uçağı satın alması konusunda anlaşmaya vardığını söyledi. Barrack, anlaşmanın tamamlandığını ve teslimat sürecinin başlayacağını duyurdu.Beyaz Saray basını, Boeing anlaşmasıyla ilgili bir soruya yanıt olarak Barrack'ın "Anlaşma tamamlandı" dediğini aktardı.
