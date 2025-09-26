Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/tom-barrack-abd-ile-turkiye-boeing-ucagi-satin-almasi-konusunda-anlasmaya-vardi-1099678103.html
Tom Barrack: ABD ile Türkiye Boeing uçağı satın alması konusunda anlaşmaya vardı
Tom Barrack: ABD ile Türkiye Boeing uçağı satın alması konusunda anlaşmaya vardı
Sputnik Türkiye
ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye’nin ABD ile 200’den fazla Boeing yolcu uçağı için anlaşma yaptığını açıkladı. 26.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-26T00:41+0300
2025-09-26T00:41+0300
dünya
abd
boeing
thy
türk hava yolları (thy)
tom barrack
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091385115_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bb9aca7c9c0a11945b0d2ee1261824ee.jpg
ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD ile Türkiye'nin Boeing uçağı satın alması konusunda anlaşmaya vardığını söyledi. Barrack, anlaşmanın tamamlandığını ve teslimat sürecinin başlayacağını duyurdu.Beyaz Saray basını, Boeing anlaşmasıyla ilgili bir soruya yanıt olarak Barrack'ın "Anlaşma tamamlandı" dediğini aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/trump-erdogan-bircok-konuda-sonuc-verici-bir-toplanti-yaptik-1099677562.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091385115_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_41e41b1d82a9ad181e94f99c9c7d0557.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, boeing, thy, türk hava yolları (thy), tom barrack
abd, boeing, thy, türk hava yolları (thy), tom barrack

Tom Barrack: ABD ile Türkiye Boeing uçağı satın alması konusunda anlaşmaya vardı

00:41 26.09.2025
© AP Photo / Bebeto MatthewsTom Barrack
Tom Barrack - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2025
© AP Photo / Bebeto Matthews
Abone ol
ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye’nin ABD ile 200’den fazla Boeing yolcu uçağı için anlaşma yaptığını açıkladı.
ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD ile Türkiye'nin Boeing uçağı satın alması konusunda anlaşmaya vardığını söyledi. Barrack, anlaşmanın tamamlandığını ve teslimat sürecinin başlayacağını duyurdu.
Beyaz Saray basını, Boeing anlaşmasıyla ilgili bir soruya yanıt olarak Barrack'ın "Anlaşma tamamlandı" dediğini aktardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2025
DÜNYA
Trump: Erdoğan ile birçok konuda sonuç verici bir toplantı yaptık
Dün, 23:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала