https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/tezgahlar-senlendi-karadenizde-hamsi-bollugu-yuzleri-guldurdu-1099684756.html
Tezgahlar şenlendi: Karadeniz'de hamsi bolluğu yüzleri güldürdü
Tezgahlar şenlendi: Karadeniz'de hamsi bolluğu yüzleri güldürdü
Sputnik Türkiye
Karadeniz'e açılan balıkçıların yüzünü hamsi güldürdü. Hamsi balık tezgahlarında yerini alırken balıkçılar havanın soğumasıyla birlikte bolluğun daha da... 26.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-26T11:34+0300
2025-09-26T11:34+0300
2025-09-26T11:34+0300
türki̇ye
balık
balık sezonu
hamsi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099684120_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b27e7616981c62346baa79494c0a4d3.jpg
Karadeniz'de hamsi avına çıkan balıkçıların yüzü güldü. Ağlarını hamsiyle dolduran balıkçılar, balık sezonunun iyi başladığını belirtirken havaların soğumasıyla birlikte hamsinin daha da artacağı müjdesi verdi. Hamsi tezgahlarda 70 ila 100 lira arasında satışa çıktı. Kasası bin 500 liradan satıldıOrdu'da gece saatlerinde denize açılan balıkçılar sabahın erken saatlerinde limana bol miktarda hamsiyle döndü. Gırgır tekneleriyle avlanan hamsinin kasası, 1500 liradan satıldı. Tezgahta ise hamsinin kilosu 70 ila 100 liradan satışa sunuldu. Balıkçılar havanın soğumasını bekliyorBalıkçı Kerim Günaydın, sezonun istedikleri gibi başladığını, hamsi avcılığının yüzlerini güldürdüğünü söyledi. Bu sezon hamsi bolluğunun tahmin ettikleri gibi iyi geçtiğini dile getiren Günaydın, "Havalar sıcak olmasına rağmen hamsi bolluğu oldukça iyi. Deniz suyunun soğumaya başlamasıyla bu bolluğun daha artmasını bekliyoruz. Son iki günde 800 kasa hamsi avladık." dedi. Günaydın, kasımda hamsinin daha da bol olmasını beklediklerini ifade etti.Güngör Kara da Karadeniz'de bu sezon hamsi bereketi yaşandığını belirterek "Bu sezon beklediğimiz gibi hamsi çok bol. Geçen sezon hamsi yok denecek kadar azdı ama bu sezon Allah'a şükürler olsun, denizde bereket var." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/av-yasagi-kalkti-tezgahta-balik-fiyatlari-sasirtti-1098994218.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099684120_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cb2596c84c3440528831956b31e37c59.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
balık, balık sezonu, hamsi
balık, balık sezonu, hamsi
Tezgahlar şenlendi: Karadeniz'de hamsi bolluğu yüzleri güldürdü
Karadeniz'e açılan balıkçıların yüzünü hamsi güldürdü. Hamsi balık tezgahlarında yerini alırken balıkçılar havanın soğumasıyla birlikte bolluğun daha da artmasını bekliyor.
Karadeniz'de hamsi avına çıkan balıkçıların yüzü güldü. Ağlarını hamsiyle dolduran balıkçılar, balık sezonunun iyi başladığını belirtirken havaların soğumasıyla birlikte hamsinin daha da artacağı müjdesi verdi. Hamsi tezgahlarda 70 ila 100 lira arasında satışa çıktı.
Kasası bin 500 liradan satıldı
Ordu'da gece saatlerinde denize açılan balıkçılar sabahın erken saatlerinde limana bol miktarda hamsiyle döndü. Gırgır tekneleriyle avlanan hamsinin kasası, 1500 liradan satıldı. Tezgahta ise hamsinin kilosu 70 ila 100 liradan satışa sunuldu.
Balıkçılar havanın soğumasını bekliyor
Balıkçı Kerim Günaydın, sezonun istedikleri gibi başladığını, hamsi avcılığının yüzlerini güldürdüğünü söyledi. Bu sezon hamsi bolluğunun tahmin ettikleri gibi iyi geçtiğini dile getiren Günaydın, "Havalar sıcak olmasına rağmen hamsi bolluğu oldukça iyi. Deniz suyunun soğumaya başlamasıyla bu bolluğun daha artmasını bekliyoruz. Son iki günde 800 kasa hamsi avladık." dedi. Günaydın, kasımda hamsinin daha da bol olmasını beklediklerini ifade etti.
Güngör Kara da Karadeniz'de bu sezon hamsi bereketi yaşandığını belirterek "Bu sezon beklediğimiz gibi hamsi çok bol. Geçen sezon hamsi yok denecek kadar azdı ama bu sezon Allah'a şükürler olsun, denizde bereket var." diye konuştu.