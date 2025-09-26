https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/tezgahlar-senlendi-karadenizde-hamsi-bollugu-yuzleri-guldurdu-1099684756.html

Tezgahlar şenlendi: Karadeniz'de hamsi bolluğu yüzleri güldürdü

Tezgahlar şenlendi: Karadeniz'de hamsi bolluğu yüzleri güldürdü

Karadeniz'e açılan balıkçıların yüzünü hamsi güldürdü. Hamsi balık tezgahlarında yerini alırken balıkçılar havanın soğumasıyla birlikte bolluğun daha da... 26.09.2025

Karadeniz'de hamsi avına çıkan balıkçıların yüzü güldü. Ağlarını hamsiyle dolduran balıkçılar, balık sezonunun iyi başladığını belirtirken havaların soğumasıyla birlikte hamsinin daha da artacağı müjdesi verdi. Hamsi tezgahlarda 70 ila 100 lira arasında satışa çıktı. Kasası bin 500 liradan satıldıOrdu'da gece saatlerinde denize açılan balıkçılar sabahın erken saatlerinde limana bol miktarda hamsiyle döndü. Gırgır tekneleriyle avlanan hamsinin kasası, 1500 liradan satıldı. Tezgahta ise hamsinin kilosu 70 ila 100 liradan satışa sunuldu. Balıkçılar havanın soğumasını bekliyorBalıkçı Kerim Günaydın, sezonun istedikleri gibi başladığını, hamsi avcılığının yüzlerini güldürdüğünü söyledi. Bu sezon hamsi bolluğunun tahmin ettikleri gibi iyi geçtiğini dile getiren Günaydın, "Havalar sıcak olmasına rağmen hamsi bolluğu oldukça iyi. Deniz suyunun soğumaya başlamasıyla bu bolluğun daha artmasını bekliyoruz. Son iki günde 800 kasa hamsi avladık." dedi. Günaydın, kasımda hamsinin daha da bol olmasını beklediklerini ifade etti.Güngör Kara da Karadeniz'de bu sezon hamsi bereketi yaşandığını belirterek "Bu sezon beklediğimiz gibi hamsi çok bol. Geçen sezon hamsi yok denecek kadar azdı ama bu sezon Allah'a şükürler olsun, denizde bereket var." diye konuştu.

