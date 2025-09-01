https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/av-yasagi-kalkti-tezgahta-balik-fiyatlari-sasirtti-1098994218.html
Av yasağı kalktı: Tezgahta balık fiyatları şaşırttı
Av yasağının sona ermesiyle balıkçılar gece denize açılarak sezonun ilk balıklarını yakaladı. Tezgahlara hamsi, istavrit ve sardalya başta olmak üzere birçok... 01.09.2025, Sputnik Türkiye
Türkiye’de denizlerde 15 Nisan’da başlayan av yasağının sona ermesiyle birlikte balık tezgahları doldu.Gece boyu avlanan balıkçıların yakaladığı taze balıklar sabahın ilk saatlerinde hallerden pazarlara ulaştırıldı. Tezgahta hamsinin kilosu 300 lira, sardalyanın 400 lira, çipuranın 600 lira, mezgitin 650 lira ve levreğin 500 liradan satılmaya başlandığı açıklandı.Denizlerde av sezonun başlamasıyla birlikte balıkta bolluğun artacağı ve fiyatların düşüşe geçeceği öğrenildi.
Av yasağının sona ermesiyle balıkçılar gece denize açılarak sezonun ilk balıklarını yakaladı. Tezgahlara hamsi, istavrit ve sardalya başta olmak üzere birçok tür gelirken fiyatların ilerleyen günlerde düşmesi bekleniyor.
Türkiye’de denizlerde 15 Nisan’da başlayan av yasağının sona ermesiyle birlikte balık tezgahları doldu.
Gece boyu avlanan balıkçıların yakaladığı taze balıklar sabahın ilk saatlerinde hallerden pazarlara ulaştırıldı. Tezgahta hamsinin kilosu 300 lira, sardalyanın 400 lira, çipuranın 600 lira, mezgitin 650 lira ve levreğin 500 liradan satılmaya başlandığı açıklandı.
Denizlerde av sezonun başlamasıyla birlikte balıkta bolluğun artacağı ve fiyatların düşüşe geçeceği öğrenildi.