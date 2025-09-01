Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/av-yasagi-kalkti-tezgahta-balik-fiyatlari-sasirtti-1098994218.html
Av yasağı kalktı: Tezgahta balık fiyatları şaşırttı
Av yasağı kalktı: Tezgahta balık fiyatları şaşırttı
Sputnik Türkiye
Av yasağının sona ermesiyle balıkçılar gece denize açılarak sezonun ilk balıklarını yakaladı. Tezgahlara hamsi, istavrit ve sardalya başta olmak üzere birçok... 01.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-01T17:33+0300
2025-09-01T17:33+0300
ekonomi̇
balık
balık tutmak
balık-ekmek tekneleri
av
av yasağı
av turizmi
av sezonu
av dönemi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098993817_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_b507ee40b2008ad30b3c3b152800269c.jpg
Türkiye’de denizlerde 15 Nisan’da başlayan av yasağının sona ermesiyle birlikte balık tezgahları doldu.Gece boyu avlanan balıkçıların yakaladığı taze balıklar sabahın ilk saatlerinde hallerden pazarlara ulaştırıldı. Tezgahta hamsinin kilosu 300 lira, sardalyanın 400 lira, çipuranın 600 lira, mezgitin 650 lira ve levreğin 500 liradan satılmaya başlandığı açıklandı.Denizlerde av sezonun başlamasıyla birlikte balıkta bolluğun artacağı ve fiyatların düşüşe geçeceği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/2025-2026-genel-av-sezonu-bugun-basladi-balikcilar-vira-bismillah-diyerek-sezona-basladi-aglar-1098973690.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098993817_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_19c60de7dd0ff96d6ec41d2a0f8716f8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
balık, balık tutmak, balık-ekmek tekneleri, av, av yasağı, av turizmi , av sezonu, av dönemi
balık, balık tutmak, balık-ekmek tekneleri, av, av yasağı, av turizmi , av sezonu, av dönemi

Av yasağı kalktı: Tezgahta balık fiyatları şaşırttı

17:33 01.09.2025
© AA / Cihan DemirciBalık fiyatları
Balık fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2025
© AA / Cihan Demirci
Abone ol
Av yasağının sona ermesiyle balıkçılar gece denize açılarak sezonun ilk balıklarını yakaladı. Tezgahlara hamsi, istavrit ve sardalya başta olmak üzere birçok tür gelirken fiyatların ilerleyen günlerde düşmesi bekleniyor.
Türkiye’de denizlerde 15 Nisan’da başlayan av yasağının sona ermesiyle birlikte balık tezgahları doldu.
Gece boyu avlanan balıkçıların yakaladığı taze balıklar sabahın ilk saatlerinde hallerden pazarlara ulaştırıldı. Tezgahta hamsinin kilosu 300 lira, sardalyanın 400 lira, çipuranın 600 lira, mezgitin 650 lira ve levreğin 500 liradan satılmaya başlandığı açıklandı.
Denizlerde av sezonun başlamasıyla birlikte balıkta bolluğun artacağı ve fiyatların düşüşe geçeceği öğrenildi.
balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesiyle vira bismillah diyerek Karadeniz'in mavi sularına ağlarını bıraktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2025
TÜRKİYE
2025-2026 genel av sezonu bugün açıldı: Balıkçılar 'vira bismillah' diyerek sezona başladı, ağlar denizle buluştu
09:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала