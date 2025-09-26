https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/suudi-arabistan-filistin-yonetimine-fon-saglamak-icin-acil-uluslararasi-koalisyon-kuruldugunu-1099679085.html
Suudi Arabistan, Filistin yönetimine fon sağlamak için koalisyon kurulduğunu açıkladı: 90 milyon dolarlık fon sağlanacak
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda konuştu.Konuşmasında Ferhan, Filistin yönetimini finanse etmek için bazı ortaklarla acil uluslararası bir koalisyon kurulduğunu ve Suudi Arabistan'ın da Filistin yönetimine 90 milyon dolar fon sağlayacağını açıkladı.Bin Ferhan ayrıca, Arap dünyasında, 'Gazze ve Batı Şeria'nın, Filistin yönetimi altında olması gerektiği' şeklinde bir mutabakat olduğunu kaydetti.
04:21 26.09.2025 (güncellendi: 04:22 26.09.2025)
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda konuştu.
Konuşmasında Ferhan, Filistin yönetimini finanse etmek için bazı ortaklarla acil uluslararası bir koalisyon kurulduğunu ve Suudi Arabistan'ın da Filistin yönetimine 90 milyon dolar fon sağlayacağını açıkladı.
Bin Ferhan ayrıca, Arap dünyasında, 'Gazze ve Batı Şeria'nın, Filistin yönetimi altında olması gerektiği' şeklinde bir mutabakat olduğunu kaydetti.