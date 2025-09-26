Türkiye
Suudi Arabistan, Filistin yönetimine fon sağlamak için koalisyon kurulduğunu açıkladı: 90 milyon dolarlık fon sağlanacak
Suudi Arabistan, Filistin yönetimine fon sağlamak için koalisyon kurulduğunu açıkladı: 90 milyon dolarlık fon sağlanacak
Suudi Arabistan, Filistin yönetimini desteklemek için uluslararası koalisyon kurulduğunu açıkladı. Koalisyon, 90 milyon dolarlık fon sağlayacak.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda konuştu.Konuşmasında Ferhan, Filistin yönetimini finanse etmek için bazı ortaklarla acil uluslararası bir koalisyon kurulduğunu ve Suudi Arabistan'ın da Filistin yönetimine 90 milyon dolar fon sağlayacağını açıkladı.Bin Ferhan ayrıca, Arap dünyasında, 'Gazze ve Batı Şeria'nın, Filistin yönetimi altında olması gerektiği' şeklinde bir mutabakat olduğunu kaydetti.
04:21 26.09.2025 (güncellendi: 04:22 26.09.2025)
© AA / Mostafa Alkharoufİsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları
Suudi Arabistan, Filistin yönetimini desteklemek için uluslararası koalisyon kurulduğunu açıkladı. Koalisyon, 90 milyon dolarlık fon sağlayacak.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda konuştu.
Konuşmasında Ferhan, Filistin yönetimini finanse etmek için bazı ortaklarla acil uluslararası bir koalisyon kurulduğunu ve Suudi Arabistan'ın da Filistin yönetimine 90 milyon dolar fon sağlayacağını açıkladı.
Bin Ferhan ayrıca, Arap dünyasında, 'Gazze ve Batı Şeria'nın, Filistin yönetimi altında olması gerektiği' şeklinde bir mutabakat olduğunu kaydetti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2025
İsrail- Filistin çatışması
Trump: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim, artık durma zamanı
01:19
