https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/sonuclar-sasirtti-bilim-insanlari-nihayet-ayin-icinde-ne-oldugunu-acikladi-1099688560.html
Sonuçlar şaşırttı: Bilim i̇nsanları nihayet Ay’ın i̇çinde ne olduğunu açıkladı
Sonuçlar şaşırttı: Bilim i̇nsanları nihayet Ay’ın i̇çinde ne olduğunu açıkladı
Sputnik Türkiye
Ay’ın iç yapısı uzun yıllardır tartışma konusuydu. Bilim insanları yaptıkları son araştırmada, Ay’ın merkezinde yoğunluğu demire yakın katı bir çekirdek... 26.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-26T12:42+0300
2025-09-26T12:42+0300
2025-09-26T12:42+0300
ay
güneş
yaşam
axiom space
yılsonu2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0e/1094517205_0:109:2101:1291_1920x0_80_0_0_355a8cbfaf26c6b5f109482c01a97aad.jpg
Çocuklukta anlatılan “Ay peynirden yapılmıştır” efsanesine son noktayı koyan bilim insanları, Ay’ın merkezinde demir yoğunluğuna sahip katı bir çekirdek bulunduğunu açıkladı. Araştırma, astronom Arthur Briaud liderliğindeki ekip tarafından yürütüldüManyetik alan ve tarih yeniden yazılıyorEkip, elde edilen bulguların Ay’ın manyetik alanının evrimini sorguladığını ve “küresel manto devrilmesi senaryosunu” desteklediğini belirtti. Bu bulgular, Güneş Sistemi’nin ilk 1 milyar yıllık döneminde Ay’a yönelik yoğun meteor bombardımanının zaman çizelgesine ışık tutuyor.Depremlerden gelen kanıtlarBilim insanları, Ay’ın iç yapısını anlamak için sismik dalgalar ve lunar depremler üzerinden analiz yaptı. Bu yöntemle Ay’ın merkezinde katı bir çekirdek bulunduğu kesinlik kazandı. Uzmanlara göre bu keşif, Ay’ın oluşumuna ve Güneş Sistemi’nin erken evresine dair büyük ipuçları sunuyor.Uzayda moda: Prada’dan ay görevi i̇çin yeni kıyafetBilim dünyasında bu gelişmeler yaşanırken, NASA’nın Artemis III görevi için de hazırlıklar sürüyor. Ünlü İtalyan moda markası Prada, Axiom Space ile işbirliği yaparak astronotlar için yeni nesil uzay giysileri tasarlıyor.NASA, 1972 Apollo 17’den bu yana yapılacak ilk Ay inişi olacak Artemis III için, özellikle Ay’ın güney kutbunun zorlu koşullarına uygun bir kıyafet hazırlıyor. Axiom Space CEO’su Mike Suffredini, “Astronotların güvenliğini sağlayacak, uzun süreli keşifleri mümkün kılacak” açıklamasını yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/kozmik-sirri-cozen-kesif-bilim-dunyasini-heyecanlandirdi-galaksi-merkezinde-olmayan-gezgin-bir-kara-1099656165.html
ay
güneş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0e/1094517205_118:0:1983:1399_1920x0_80_0_0_117c9e50af3209e5b3792a97886994c4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ay, güneş, axiom space, yılsonu2025
ay, güneş, axiom space, yılsonu2025
Sonuçlar şaşırttı: Bilim i̇nsanları nihayet Ay’ın i̇çinde ne olduğunu açıkladı
Ay’ın iç yapısı uzun yıllardır tartışma konusuydu. Bilim insanları yaptıkları son araştırmada, Ay’ın merkezinde yoğunluğu demire yakın katı bir çekirdek bulunduğunu doğruladı. Bu keşif, hem Ay’ın manyetik alanının evrimini hem de Güneş Sistemi’nin erken dönem tarihini yeniden anlamlandırıyor.
Çocuklukta anlatılan “Ay peynirden yapılmıştır” efsanesine son noktayı koyan bilim insanları, Ay’ın merkezinde demir yoğunluğuna sahip katı bir çekirdek bulunduğunu açıkladı. Araştırma, astronom Arthur Briaud liderliğindeki ekip tarafından yürütüldü
Manyetik alan ve tarih yeniden yazılıyor
Ekip, elde edilen bulguların Ay’ın manyetik alanının evrimini
sorguladığını ve “küresel manto devrilmesi senaryosunu
” desteklediğini belirtti. Bu bulgular, Güneş
Sistemi’nin ilk 1 milyar yıllık döneminde Ay’a yönelik yoğun meteor bombardımanının
zaman çizelgesine ışık tutuyor.
Depremlerden gelen kanıtlar
Bilim
insanları, Ay’ın iç yapısını anlamak için sismik dalgalar
ve lunar depremler
üzerinden analiz yaptı. Bu yöntemle Ay’ın merkezinde katı bir çekirdek bulunduğu kesinlik kazandı. Uzmanlara göre bu keşif, Ay’ın oluşumuna
ve Güneş Sistemi’nin erken evresine
dair büyük ipuçları sunuyor.
Uzayda moda: Prada’dan ay görevi i̇çin yeni kıyafet
Bilim dünyasında bu gelişmeler yaşanırken, NASA’nın Artemis III görevi
için de hazırlıklar sürüyor. Ünlü İtalyan moda markası Prada
, Axiom Space
ile işbirliği yaparak astronotlar için yeni nesil uzay giysileri
tasarlıyor.
NASA
, 1972 Apollo 17’den bu yana yapılacak ilk Ay inişi
olacak Artemis III için, özellikle Ay’ın güney kutbunun zorlu koşullarına uygun
bir kıyafet hazırlıyor. Axiom Space CEO’su Mike Suffredini
, “Astronotların güvenliğini sağlayacak, uzun süreli keşifleri mümkün kılacak” açıklamasını yaptı.