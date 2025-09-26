https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/sonuclar-sasirtti-bilim-insanlari-nihayet-ayin-icinde-ne-oldugunu-acikladi-1099688560.html

Sonuçlar şaşırttı: Bilim i̇nsanları nihayet Ay’ın i̇çinde ne olduğunu açıkladı

Ay’ın iç yapısı uzun yıllardır tartışma konusuydu. Bilim insanları yaptıkları son araştırmada, Ay’ın merkezinde yoğunluğu demire yakın katı bir çekirdek... 26.09.2025, Sputnik Türkiye

Çocuklukta anlatılan “Ay peynirden yapılmıştır” efsanesine son noktayı koyan bilim insanları, Ay’ın merkezinde demir yoğunluğuna sahip katı bir çekirdek bulunduğunu açıkladı. Araştırma, astronom Arthur Briaud liderliğindeki ekip tarafından yürütüldüManyetik alan ve tarih yeniden yazılıyorEkip, elde edilen bulguların Ay’ın manyetik alanının evrimini sorguladığını ve “küresel manto devrilmesi senaryosunu” desteklediğini belirtti. Bu bulgular, Güneş Sistemi’nin ilk 1 milyar yıllık döneminde Ay’a yönelik yoğun meteor bombardımanının zaman çizelgesine ışık tutuyor.Depremlerden gelen kanıtlarBilim insanları, Ay’ın iç yapısını anlamak için sismik dalgalar ve lunar depremler üzerinden analiz yaptı. Bu yöntemle Ay’ın merkezinde katı bir çekirdek bulunduğu kesinlik kazandı. Uzmanlara göre bu keşif, Ay’ın oluşumuna ve Güneş Sistemi’nin erken evresine dair büyük ipuçları sunuyor.Uzayda moda: Prada’dan ay görevi i̇çin yeni kıyafetBilim dünyasında bu gelişmeler yaşanırken, NASA’nın Artemis III görevi için de hazırlıklar sürüyor. Ünlü İtalyan moda markası Prada, Axiom Space ile işbirliği yaparak astronotlar için yeni nesil uzay giysileri tasarlıyor.NASA, 1972 Apollo 17’den bu yana yapılacak ilk Ay inişi olacak Artemis III için, özellikle Ay’ın güney kutbunun zorlu koşullarına uygun bir kıyafet hazırlıyor. Axiom Space CEO’su Mike Suffredini, “Astronotların güvenliğini sağlayacak, uzun süreli keşifleri mümkün kılacak” açıklamasını yaptı.

2025

