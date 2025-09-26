BM'de konuşan Netanyahu, HAMAS'a seslendi: Rehineleri serbest bırakırsanız yaşarsınız, bırakmazsanız sizi avlayacağız

Biz sizin vatandaşlarınızı öldüren teröristlerle savaşırken, siz bizi kınıyorsunuz. Siz bu suçlamayı bize yöneltmiyorsunuz, kendinize yöneltiyorsunuz.

Trump yönetimine teşekkür ederim ki anti semitizm ile mücadele ediyor. Pek çoğu aksini yapıyor, hatta anti semitizmi ödüllendiriyor. Avustralya, Kanada, İngiltere, koşulsuz olarak Filistin devletini tanıdı.

Rahatsız edici gerçek şu ki, bu Filistin devletinin yok edilmesiyle ilgili değil, bu İsrail devletinin var olmasıyla ilgili. Nasıl tekrar tekrar anlattığımız bu kadar basit bir gerçeği göremezler.

Filistinlilere 7 Ekim'den sonra bir devlet vermek, 11 Eylül'den sonra El Kaide'ye bir devlet vermek gibi ve bu delilik.

İsrail ve Lübnan arasında barış aynı zamanda muhtemel. Hizbullah'ın silahsızlandırılacağını söylediler ama sözlerden fazlası gerekiyor.

Gazze'de geçiş sürecinin başına, eski İngiliz Başbakan Blair'in getirileceği iddia edildi

Uzun süredir sefalet çeken İranlılar da özgürlük istiyor. İran'ı yeniden muhteşem yapın.