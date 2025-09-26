BM'de konuşan Netanyahu, HAMAS'a seslendi: Rehineleri serbest bırakırsanız yaşarsınız, bırakmazsanız sizi avlayacağız

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/israil-basbakani-netanyahu-bmye-hitap-ediyor-1099695609.html
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’deki çatışmaları sona erdirmesi için artan baskıların gölgesinde BM Genel Kurulu’na seslendi. Netanyahu’nun konuşmasında, Filistin devletini tanımaya yönelik girişimlerde bulunan liderleri sert bir şekilde eleştirdi.Ayrıca Netanyahu, BM’de Filistin devletini tanıma fırsatını gündeme getiren Fransa Başbakanı Emmanuel Macron başta olmak üzere bazı liderleri 'kınadı'.Konuşma protesto ediliyorNetanyahu, salona geldiğinde protesto alkışları yükseldi, pek çok diplomat ve katılımcı salonu terk etti.Diğer ülkeleri 'lanet' olarak gösterdiNetanyahu konuşmasında Yemen, İran İslam Cumhuriyeti, Irak ve Suriye’nin üzerinde büyük harflerle 'LANET' yazan bir harita gösterdi.Netanyahu: Eğer rehineleri serbest bırakırsanız yaşarsınız. Yoksa İsrail sizi avlayacak.Hamas'a seslenerek rehineleri 'derhal serbest bırakması gerektiğini söyleyen' Netanyahu, "Rehineleri serbest bırakırsanız yaşarsınız, bırakmazsanız sizi avlayacağız" dedi ve ekledi:Batılı ülkelere seslendi: 'Bizi kınamak kendinizi kınamak demek'Gazze'ye dev hoparlörlerle konuşmayı dinletiyorlarİsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu’nun BM Genel Kurulu’ndeki konuşmasının ‘bilgilendirme’ gerekçesiyle sınıra yerleştirilen kamyonlara konulan hoparlörlerle Gazze tarafına dinletileceği duyuruldu.BM Genel Sekreteri’nden i̇ki devletli çözüm vurgusu gelmiştiBM Genel Sekreteri, 80. Genel Kurul’un açılış konuşmasında, Gazze’de uluslararası hukukun ihlal edildiğini belirterek bölgede “iki devletli çözüm” çağrılarını yineledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’deki çatışmaları sona erdirmesi için artan baskıların gölgesinde BM Genel Kurulu’na seslendi. Netanyahu’nun konuşmasında, Filistin devletini tanımaya yönelik girişimlerde bulunan liderleri sert bir şekilde eleştirdi.
Ayrıca Netanyahu, BM’de Filistin devletini tanıma fırsatını gündeme getiren Fransa Başbakanı Emmanuel Macron başta olmak üzere bazı liderleri 'kınadı'.
Konuşma protesto ediliyor
Netanyahu, salona geldiğinde protesto alkışları yükseldi, pek çok diplomat ve katılımcı salonu terk etti.
Diğer ülkeleri 'lanet' olarak gösterdi
Netanyahu konuşmasında Yemen, İran İslam Cumhuriyeti, Irak ve Suriye’nin üzerinde büyük harflerle 'LANET' yazan bir harita gösterdi.
Netanyahu: Eğer rehineleri serbest bırakırsanız yaşarsınız. Yoksa İsrail sizi avlayacak.
Hamas'a seslenerek rehineleri 'derhal serbest bırakması gerektiğini söyleyen' Netanyahu, "Rehineleri serbest bırakırsanız yaşarsınız, bırakmazsanız sizi avlayacağız" dedi ve ekledi:
Batılı ülkelere seslendi: 'Bizi kınamak kendinizi kınamak demek'
Biz sizin vatandaşlarınızı öldüren teröristlerle savaşırken, siz bizi kınıyorsunuz. Siz bu suçlamayı bize yöneltmiyorsunuz, kendinize yöneltiyorsunuz.
Trump yönetimine teşekkür ederim ki anti semitizm ile mücadele ediyor. Pek çoğu aksini yapıyor, hatta anti semitizmi ödüllendiriyor. Avustralya, Kanada, İngiltere, koşulsuz olarak Filistin devletini tanıdı.
Rahatsız edici gerçek şu ki, bu Filistin devletinin yok edilmesiyle ilgili değil, bu İsrail devletinin var olmasıyla ilgili. Nasıl tekrar tekrar anlattığımız bu kadar basit bir gerçeği göremezler.
Filistinlilere 7 Ekim'den sonra bir devlet vermek, 11 Eylül'den sonra El Kaide'ye bir devlet vermek gibi ve bu delilik.
İsrail ve Lübnan arasında barış aynı zamanda muhtemel. Hizbullah'ın silahsızlandırılacağını söylediler ama sözlerden fazlası gerekiyor.
Gazze'de geçiş sürecinin başına, eski İngiliz Başbakan Blair'in getirileceği iddia edildi
Uzun süredir sefalet çeken İranlılar da özgürlük istiyor. İran'ı yeniden muhteşem yapın.
Gazze'ye dev hoparlörlerle konuşmayı dinletiyorlar
İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu’nun BM Genel Kurulu’ndeki konuşmasının ‘bilgilendirme’ gerekçesiyle sınıra yerleştirilen kamyonlara konulan hoparlörlerle Gazze tarafına dinletileceği duyuruldu.
BM Genel Sekreteri’nden i̇ki devletli çözüm vurgusu gelmişti
BM Genel Sekreteri, 80. Genel Kurul’un açılış konuşmasında, Gazze’de uluslararası hukukun ihlal edildiğini belirterek bölgede “iki devletli çözüm” çağrılarını yineledi.