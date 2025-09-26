https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/seytan-cikarma-bahanesiyle-13-aylik-bebege-iskence-uyguladi-idam-edildi-1099695304.html

'Şeytan çıkarma’ bahanesiyle 13 aylık bebeği işkence ederek öldürdü: Suçlu bulunan adam için karar uygulandı

'Şeytan çıkarma’ bahanesiyle 13 aylık bebeği işkence ederek öldürdü: Suçlu bulunan adam için karar uygulandı

Teksas'ta bir adam, 13 aylık üvey kızını 'şeytan çıkarma' bahanesiyle öldürdüğü gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırıldı ve infaz edildi.

ABD’nin Teksas eyaletinde 35 yaşındaki Blaine Milam isimli adam, 2008 yılında kız arkadaşının 13 aylık kız çocuğunu “şeytan çıkarmak” bahanesiyle işkence ederek öldürmekten ölüm cezasına çarptırıldı ve Huntsville eyalet hapishanesinde infaz edildi. Mahkeme belgelerine göre Milam, çocuğu 30 saat boyunca dövdü, ısırdı, boğdu ve yaraladı. Otopsi raporuna göre kurbanın kafatası kırıkları, kırık kolları, bacakları, kaburgaları ve çok sayıda ısırık izleri bulunuyordu. Adli tıp uzmanı, çocuğun çok sayıda ölümcül yaralanması nedeniyle kesin ölüm nedenini belirleyemedi.Savunmada 'şeytan çıkarma' bahanesiMilam, suçlamaları reddetti ve infazdan önce yaptığı son açıklamada destekçilerine teşekkür ederek, dini mesaj verdi. Kız arkadaşının, çocuğun “şeytana sahip olduğu” yönündeki iddialarıyla Milam’ı manipüle ettiğini iddia ettiği kayıtlara geçti. Kız arkadaşının, cinayete yardım etmekten ayrı yargılanarak ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.Teksas Cumhuriyet Savcısı Micheal Jimerson, infazın ardından “En savunmasızların adalet çağrısına cevap vermek, medeni bir toplumun ölçüsüdür” dedi. Kurbanın dedesi de infaza tanık oldu.Milam, 2025 yılında Teksas’ta infaz edilen beşinci kişi olurken, Florida eyaleti bu yıl 12 infazla ülke genelinde ilk sırada. Milam’ın son temyiz başvuruları ABD Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Avukatları, davanın bazı delillerinin güvenilir olmadığını ve müvekkillerinin zihinsel engelli olduğunu iddia etmişti. Ancak mahkemeler bu iddiaları reddetti.

