Edirne'de 16 yaşındaki Gülden Coni'yi öldüren 15 yaşındaki sanığa 20 yıl hapis cezası

Edirne’de okul bahçesinde 16 yaşındaki Gülden Coni’yi bıçaklayarak öldüren sanık E.A. (15), mahkeme tarafından 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Savcının... 26.09.2025, Sputnik Türkiye

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 16 yaşındaki Gülden Coni’yi öldüren sanık E.A. (15) hakkında karar verildi. Sanık, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada Coni’nin annesi, babası ve tarafların avukatları hazır bulundu.Savcı ağırlaştırılmış müebbet istediCumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın, “tasarlayarak, canavarca hisle, eziyet çektirerek, çocuğa ve kendini savunamayacak kişiye karşı kadını kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasını talep etti.Sanık ise savunmasında cinayeti tasarlamadığını, olayın aniden geliştiğini ve “okula Gülden Coni’yi öldürmek için gitmediğini” öne sürdü.20 yıl hapis cezası verildiMahkeme heyeti, sanığa “çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan 20 yıl hapis cezası verdi. Sanığın yaşı nedeniyle uygulanabilecek en yüksek ceza olduğu belirtilirken, kararda herhangi bir indirim uygulanmadı.“Kardeşim 30 bıçak darbesiyle öldürüldü”Duruşma sonrası açıklama yapan Gülden Coni’nin ablası Nurhan Alüzrek, verilen cezanın yetersiz olduğunu söyledi:“Sanığın aldığı ceza 20 sene. 35-40 yaşından sonra cezaevinden çıkacak. Benim kardeşim toprağın altında. Hakim en üst cezayı verdi ama bu kanunlar değişmeli. Kardeşimin kanı yerde kaldı.”Anne Zehra Coni de 20 yıl cezanın acılarını dindirmediğini dile getirdi.KADEM’den açıklamaKadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) adına konuşan Avukat Hilal Duymuş, “Bir çocuğun cinayete kurban gitmesi, herkese toplumsal sorumluluklarını hatırlatıyor. Biz KADEM olarak kadınların ve çocukların yaşam hakkını savunmaya devam edeceğiz. Gülden Coni davasının takipçisi olacağız” dedi.Avukattan değerlendirmeAilenin avukatı Oğuzhan Özcan Altıner, verilen cezanın mevcut yasalar çerçevesinde en üst sınır olduğunu belirterek, “Sanık 15 yaşında olduğu için verilebilecek en yüksek ceza 20 yıldı. Hiçbir haksız tahrik veya iyi hal indirimi uygulanmadı. Mahkeme, en üst cezayı verdi” dedi.

