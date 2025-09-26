Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan haftalık bilanço: 4 yerleşim merkezi düşman güçlerden temizlendi
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: 4 yerleşim merkezi düşman güçlerden temizlendi
Özel askeri harekatı dur durak bilmeden sürdüren Rus güçler, kontrolleri altında tuttukları toprakları genişletmeye de devam ediyor. Konuyla ilgili Rusya... 26.09.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Sumı Bölgesi’nin Yunakovka yerleşiminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.Özel askeri harekatın son bir haftasında yaşanan gelişmelerin özetini de sunan bakanlık, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin yüksek hassasiyetli silahlar ve SİHA'larla 6 grup bombardımanı düzenlendiğini bildirdi.Bombardımanlar sonucunda Ukrayna askeri sanayi işletmeleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım tesislerinin yanı sıra askeri hava üslerinin altyapısı, uzun menzilli İHA imalat atölyeleri, depoları ve fırlatma yerleri ile Ukraynalı militanların, aşırı milliyetçilerin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi.Son bir haftada, biri Sumı Bölgesi’nde olmak üzere 4 yerleşim biriminin kontrolü Rus ordusunun kontrolüne geçerken Ukrayna ordusu 10 bin 685'ten fazla askerini daha yitirdi.
14:04 26.09.2025 (güncellendi: 15:11 26.09.2025)
Özel askeri harekatı dur durak bilmeden sürdüren Rus güçler, kontrolleri altında tuttukları toprakları genişletmeye de devam ediyor. Konuyla ilgili Rusya Savunma Bakanlığından haftalık özet açıklaması da geldi. İşte rakamlarla Rusyanın Ukrayna operasyonu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Sumı Bölgesi’nin Yunakovka yerleşiminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.
Özel askeri harekatın son bir haftasında yaşanan gelişmelerin özetini de sunan bakanlık, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin yüksek hassasiyetli silahlar ve SİHA'larla 6 grup bombardımanı düzenlendiğini bildirdi.
Bombardımanlar sonucunda Ukrayna askeri sanayi işletmeleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım tesislerinin yanı sıra askeri hava üslerinin altyapısı, uzun menzilli İHA imalat atölyeleri, depoları ve fırlatma yerleri ile Ukraynalı militanların, aşırı milliyetçilerin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi.
Son bir haftada, biri Sumı Bölgesi’nde olmak üzere 4 yerleşim biriminin kontrolü Rus ordusunun kontrolüne geçerken Ukrayna ordusu 10 bin 685'ten fazla askerini daha yitirdi.
