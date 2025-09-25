Türkiye
Trump: Erdoğan ile birçok konuda sonuç verici bir toplantı yaptık
Putin, Myanmar Devlet Başkanı Hlaing ile görüştü
Rusya lideri Putin, Myanmar Devlet Başkanı Min Aung Hlaing ile Kremlin’deki görüşmesinde ikili ilişkileri değerlendirdi. 25.09.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Myanmar Geçici Devlet Başkanı Min Aung Hlaing ile Kremlin’de gerçekleştirdiği görüşmeyi, iki ülke arasında eylemleri koordine etmede ‘iyi bir fırsat’ olarak nitelendirdi.Putin, “Sizi Moskova’da görmekten ve ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. İlişkilerimiz onlarca yıldır gelişiyor. Diplomatik ilişkilerimiz 70 yıldan fazla bir süre önce kuruldu” dedi.Rus lider, Min Aung Hlaing’in mart ayındaki ziyareti sırasında bir dizi belgenin imzalandığını hatırlatarak, “Her iki tarafın hükümetleri, vardığımız anlaşmaları hayata geçirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Bugün, eylemleri koordine etmek ve bu alanlarda nasıl ilerlediğimizi değerlendirmek için iyi bir fırsatımız var” diye ekledi.Daha önce Putin ve Min Aung Hlaing, Moskova’da düzenlenen Küresel Nükleer Forum’una katılmıştı. Foruma Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi ile İran, Özbekistan, Mısır, Nijer ve bazı uzman kuruluşların temsilcileri de iştirak etmişti.
Putin, Myanmar Devlet Başkanı Hlaing ile görüştü

© Sputnik / Вячеслав ПрокофьевRusya Devlet Başkanı Putin, Kremlin'de Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile bir araya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kremlin'de Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2025
Rusya lideri Putin, Myanmar Devlet Başkanı Min Aung Hlaing ile Kremlin’deki görüşmesinde ikili ilişkileri değerlendirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Myanmar Geçici Devlet Başkanı Min Aung Hlaing ile Kremlin’de gerçekleştirdiği görüşmeyi, iki ülke arasında eylemleri koordine etmede ‘iyi bir fırsat’ olarak nitelendirdi.
Putin, “Sizi Moskova’da görmekten ve ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. İlişkilerimiz onlarca yıldır gelişiyor. Diplomatik ilişkilerimiz 70 yıldan fazla bir süre önce kuruldu” dedi.
Rus lider, Min Aung Hlaing’in mart ayındaki ziyareti sırasında bir dizi belgenin imzalandığını hatırlatarak, “Her iki tarafın hükümetleri, vardığımız anlaşmaları hayata geçirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Bugün, eylemleri koordine etmek ve bu alanlarda nasıl ilerlediğimizi değerlendirmek için iyi bir fırsatımız var” diye ekledi.
Daha önce Putin ve Min Aung Hlaing, Moskova’da düzenlenen Küresel Nükleer Forum’una katılmıştı. Foruma Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi ile İran, Özbekistan, Mısır, Nijer ve bazı uzman kuruluşların temsilcileri de iştirak etmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Küresel Atom Forumu'nda konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2025
Putin, Etiyopya Başbakanı Ahmed ile görüştü
21:04
