Prof. Dr. Naci Görür o bölgeyi işaret etti: 'O fay tetiklenirse depremin boyutu artar'
Erzurum'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili konuşan Prof. Dr. Naci Görür, Tezcan Fayı'nın tetiklenmesi durumunda depremin boyutunun artacağı... 26.09.2025, Sputnik Türkiye
Erzurum'da dün meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki Tezcan Fayı'na dikkat çekerek, 'Tezcan Fayı tetiklenirse iş değişir ve depremin boyutu artar' uyarısında bulundu. 'Depremin boyutu artar'Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün merkez üssü Aşkale olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Depremle sonrasında ise Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Görür, bölgedeki Tezcan Fayı'na dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Kandilli, Aşkale’de (Erzurum) 4,4 sığ deprem oldu. Deprem Kandilli Fay Zonu üzerinde . Bu zon 25-26 km uzunlukta, sağ yönlü yanal bir fay. Büyük depremler üretme kapasitesi yok. Daha batıdaki Tezcan Fayı tetiklenirse (Sağ lateral) iş değişir ve depremin boyutu artar."
